Romain Molina a livré des révélations croustillantes sur Mohamed Bouhafsi, pressenti pour devenir président de l’OM. Selon lui, l’influence de Bouhafsi sur les transferts et ses relations avec le PSG sont loin d’être anecdotiques.

Alors que la nomination de Mohamed Bouhafsi à la présidence de l’OM fait débat, Romain Molina a jeté un pavé dans la mare avec des révélations pour le moins surprenantes. Selon le journaliste indépendant, Bouhafsi ne serait pas un novice dans l’univers du football :

« Bouhafsi s’impliquait déjà dans certains transferts de l’OM à l’époque où il était « journaliste », ça ne le changera pas trop, va. Il bloquait/filtrait aussi ce qui sortait sur le club pour son ami Eyraud. Le schéma se répétait avec d’autres équipes et dirigeants, dont le PSG puisque Jean-Martial Ribes, le responsable communication pendant toutes ces années, se vantait « de l’avoir fait » en privé. »

Un lien indirect avec le PSG ?

Molina a également laissé entendre que le journaliste pourrait entretenir des liens privilégiés avec Nasser al-Khelaïfi, président du PSG. Avec des mots-dièses provocateurs comme #GrandeNasser ou #OnSondeLOpinionPourPlacerUnCopain, il sous-entend que certains cadeaux ou avantages – comme la fameuse Rolex de Bouhafsi – pourraient provenir de ces relations. Cette sortie renforce le débat autour de la possible présidence de Bouhafsi à l’OM. Si les faits avancés par Molina sont vérifiés, ils pourraient relancer la polémique sur l’influence des journalistes dans le football et leurs liens avec les clubs.

Vers une présidence controversée à l’OM

Pour l’OM, la perspective d’avoir un président issu du journalisme suscite déjà des interrogations, notamment sur l’indépendance et la gestion des transferts. Avec le PSG pointé du doigt dans l’équation, les semaines à venir s’annoncent brûlantes pour le club phocéen et son futur directoire. La question reste entière : Bouhafsi pourra-t-il prendre les rênes de l’OM sans que son passé médiatique et ses relations avec le PSG n’influencent sa présidence ? L’été s’annonce déjà mouvementé.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)