OM : qui est Mohamed Bouhafsi, potentiel futur président de l’OM ?

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Et si le futur président de Olympique de Marseille n’était ni un dirigeant classique… ni un homme d’affaires, mais un journaliste ? Le nom de Mohamed Bouhafsi circule avec insistance. Portrait d’un profil aussi atypique qu’intriguant.

Avant même d’être journaliste, Mohamed Bouhafsi est un passionné de football.

Né en 1992 à Oran et grandi à Saint-Denis, il se passionne très jeune pour le ballon rond, notamment grâce à la génération 1998. Très vite, il développe un attachement particulier pour l’Olympique de Marseille, dont il est supporter depuis l’enfance.

Une connexion émotionnelle forte avec le club, qui pourrait peser dans une éventuelle arrivée à la présidence.

Une ascension fulgurante dans le journalisme sportif

La trajectoire de Bouhafsi est impressionnante.

À seulement 19 ans, il décroche son premier CDI à RMC, où il se spécialise rapidement dans le football et surtout… le mercato.

En 2016, à 24 ans seulement, il devient rédacteur en chef football du groupe RMC/BFM. Une ascension express qui fait de lui l’un des visages incontournables de l’actualité footballistique en France.

Il s’impose notamment comme une référence sur les transferts, avec de nombreuses informations exclusives.

Après dix années passées à RMC, Bouhafsi change de dimension.

En 2021, il rejoint France Télévisions, où il devient chroniqueur dans l’émission C à Vous. Il élargit alors son champ d’action, abordant des sujets politiques, sociaux et culturels.

Depuis 2025, il en est même l’un des visages principaux en fin de semaine.

En parallèle, il produit des documentaires et occupe des fonctions de direction dans la production audiovisuelle.

Un profil jeune… mais déjà expérimenté

À seulement 33 ans, Mohamed Bouhafsi possède déjà une expérience rare.

Plus de 10 ans dans les médias

Une expertise reconnue du football et du mercato

Une connaissance approfondie des acteurs du milieu

Un réseau solide dans le football français et européen

Polyglotte, connecté et médiatique, il incarne une nouvelle génération.

Un homme de réseaux

C’est aussi ce qui fait sa force.

Bouhafsi connaît parfaitement les coulisses du football. Agents, dirigeants, joueurs… il évolue dans cet univers depuis plus d’une décennie.

Son profil pourrait séduire Frank McCourt, propriétaire du club, à la recherche d’un projet moderne et structuré.

Une candidature crédible… ou trop risquée ?

Reste une interrogation majeure :

👉 peut-on passer du journalisme à la présidence d’un club comme l’OM ?

Car malgré toutes ses qualités, Bouhafsi n’a jamais occupé de poste dirigeant dans un club professionnel.

Mais son profil atypique pourrait justement incarner une rupture.