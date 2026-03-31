Alors que la rumeur d’une potentielle arrivée due Mohamed Bouhafsi à la présidence de l’OM fait débat, celle-ci pourrait être liée à la vente.

L’OM n’en finit plus d’alimenter les rumeurs. Cette fois, c’est un nom bien connu du paysage médiatique français qui refait surface depuis lundi soir : Mohamed Bouhafsi. Mais derrière cette hypothèse inattendue, c’est surtout un scénario bien plus lourd qui prend forme : celui d’un changement d’actionnaires. Tout part d’échanges entre journalistes sur les réseaux sociaux. Le Marseillais Guillaume Dacquet évoque une piste claire : « C’est lié à des repreneurs / nouveaux actionnaires… ou pas du tout ? Mais son nom est lié à ça depuis un moment. » Une sortie loin d’être anodine, rapidement renforcée par Jérôme Choquet, qui lâche une réponse directe : « Oui, Arabie Saoudite en effet. »

Une piste liée à des investisseurs ?

Derrière la rumeur Bouhafsi, c’est donc une hypothèse bien connue qui refait surface : celle d’un rachat du club, potentiellement soutenu par des investisseurs liés à l’Arabie Saoudite. Le journaliste serait notamment proche de Kacy Grine, homme d’affaires régulièrement associé à ce type de projets et à des connexions dans le Golfe. De quoi donner encore plus de poids à une rumeur qui, jusque-là, restait diffuse.

Un profil crédible… mais incertain

Autre voix à valider partiellement cette tendance : Pierre Gerbeaud, qui confirme que le nom circule bel et bien en interne. Selon notre confrère, le profil de Bouhafsi coche plusieurs cases : réseau solide, connaissance du football, attachement à Marseille… mais sans garantie de réussite : « Le nom qui circule pour la présidence, c’est Mohamed Bouhafsi. Pourquoi pas… mais rien ne garantit que ça fonctionne. »

Un dossier loin d’être bouclé

Pour l’heure, aucune confirmation officielle. Mais une chose est claire : cette rumeur ne sort pas de nulle part. Elle s’inscrit dans un contexte plus large, où la question de la vente de l’OM revient régulièrement sur la table. Si elle venait à se concrétiser, l’arrivée de Bouhafsi ne serait alors que la partie visible d’un projet bien plus ambitieux. En coulisses, Marseille pourrait être à l’aube d’un tournant majeur.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)