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FRANCE

OM : les messages forts de McCourt aux supporters

Par Raphaël Nouet - 30 Mar 2026, 21:20
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Les banderoles des supporters marseillais à l'encontre de Frank McCourt le 14 février.
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Dans son interview au JDD, le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a adressé un message aux supporters en cette période troublée.

Frank McCourt a fait passer plusieurs messages forts aux supporters de l’OM dans son interview au JDD dimanche. Il a confirmé que Medhi Benatia partirait en juin, il a dressé le portrait-robot du successeur de Pablo Longoria à la présidence et, surtout, il a annoncé s’être mis en quête d’un investisseur minoritaire pour faire progresser le club. Mais il a également adressé un message aux supporters, dont il a bien senti la colère le samedi 14 février quand, avant le match contre Strasbourg (2-2) auquel il assistait au Vélodrome, ils ont réclamé son départ.

« Je suis un supporter, moi aussi, je veux que l’OM gagne »

« Ce que je veux dire aux supporters ? Je suis partagé. Tout d’abord, je veux dire que je partage leur frustration. Quand on regarde les investissements consentis et le recrutement, les attentes étaient justifiées et on aurait dû obtenir de meilleurs résultats. Cela crée autant de frustration chez les supporters que chez le propriétaire, croyez-moi. Je suis un supporter, moi aussi. Je veux que l’OM gagne. »

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Pas sûr que cela n’incite les supporters à faire preuve de mansuétude à son égard. Si ceux-ci sont conscients de ses efforts financiers pour permettre à l’OM de rester compétitifs, ils regrettent ses mauvais choix au niveau des hommes (surtout la période Eyraud-Zubizarreta) et sa gestion trop lointaine, source de tensions internes comme avec Benatia et Longoria…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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