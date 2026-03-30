Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, s’est mis en quête d’un nouveau président après le départ de Pablo Longoria. En Ligue 1, il y en a un qui répond à quasiment tous ses critères !

Dans l’interview accordée au JDD dimanche, Frank McCourt a abordé le dossier de la présidence, vacante depuis le départ de Pablo Longoria : « Le processus est enclenché. Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté ». La Provence a révélé que l’homme d’affaires américain avait fait appel à un cabinet de chasseurs de tête pour trouver la perle rare. Beaucoup pensent à la directrice générale du Red Star, Pauline Gamerre, marseillaise de naissance et qui est reconnue dans le métier. Mais en Ligue 1, un autre profil pourrait coller s’il n’avait pas autant de casseroles contre l’OM…

Olivier Létang a toutes les qualités pour le poste…

Ce profil, c’est celui d’Olivier Létang. Le président du LOSC présente un bilan remarquable dans tous les clubs où il est passé, qu’il s’agisse du Stade de Reims (1997-2012), du PSG (2012-17), du Stade Rennais (2017-20) ou de Lille. Chez les Dogues, il a réussi à faire en sorte que l’équipe reste compétitive tout en assainissant complètement les finances. En quatre ans, il a réussi à éponger la dette lilloise de 270 M€, de tel sorte que le club présente désormais des bilans positifs. C’est totalement l’objectif de Frank McCourt, qui ne souhaite plus remettre au pot ! Les finances ne sont pas aussi catastrophiques à Marseille qu’à son arrivée dans le Nord, puisque le déficit était supérieur à 100 M€, mais la tâche s’annonce tout aussi ardue car les attentes sont plus importants en Provence que chez les Dogues.

En plus d’être très doué pour redresser les finances de ses clubs, Olivier Létang est en plus un gros travailleur et un bâtisseur. A Rennes, il avait remis les installations de La Piverdière au goût du jour et il en fait de même à Lille. A Paris, il a contribué à faire passer le club dans une autre dimension avec l’argent du Qatar. La preuve qu’il s’adapte en toutes circonstances, que le budget soit illimité ou chiche. En plus, il défend son institution corps et âme, n’hésitant pas, par exemple, à aller dire ses quatre vérités aux arbitres. Mais il y a un mais…

…mais beaucoup de casseroles contre l’OM

Ce mais, ce sont ses très nombreuses casseroles contre l’OM. Déjà, il a un passé de Parisien. Et un présent car il est un soutien inconditionnel de Nasser al-Khelaïfi dans les instances. Quand Frank McCourt et Joseph Oughourlian ont tenté un coup d’Etat à la LFP, c’est Olivier Létang qui a été élu au CA. Ce qui permet depuis au Qatari de faire passer toutes ses volontés sans effort, comme les reports des matches de L1 pour permettre au PSG d’aller loin en Champions League…

Mais Létang, c’est aussi cette fin de match scandaleuse lors d’OM-Lille en Coupe de France la saison dernière. Medhi Benatia avait écopé de plusieurs semaines de suspension pour avoir parlé au quatrième arbitre alors que le président lillois, qui l’avait saisi par le bras et l’avait menacé, n’avait pris que trois matches. Lors d’OM-Lille (1-2) il y a deux dimanches, Létang a également été surpris par notre correspondant, Bastien Aubert, en train de se moquer des Marseillais en disant « Qu’est-ce qu’ils sont nuls ! ». Ça fait beaucoup à son débit. Trop ? Dans un OM en reconstruction, il nous semble pourtant qu’Olivier Létang serait le président idéal. ..

Força e Paixão 💪🇧🇷 pic.twitter.com/GgrYWOuCZZ — Olympique de Marseille 🇧🇷 🇵🇹 (@OM_Portugues) March 27, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)