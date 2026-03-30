OM : Frank McCourt prépare la vente avec la méthode du PSG ?

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Dans un entretien accordé au JDD, Frank McCourt a officiellement ouvert la porte à l’arrivée de nouveaux investisseurs pour l’avenir de l’Olympique de Marseille. Une déclaration qui, derrière son apparente transparence, pourrait cacher une stratégie bien plus structurée.

Revenu récemment à Marseille pour apaiser les tensions, l’Américain affiche une volonté claire : redonner de l’élan au club. Mais dans un contexte aussi instable, chaque mot compte, et surtout, rien n’est laissé au hasard.

« Monter d’un cran » ou préparer une vente déjà enclenchée ?

« Je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. » Cette phrase, prononcée par McCourt, pose les bases d’un discours ambitieux. Mais elle introduit surtout une réalité économique : pour rivaliser au plus haut niveau, l’OM a besoin d’investissements supplémentaires.

L’idée d’un « partenaire stratégique » n’est pas anodine. Elle dépasse largement le simple soutien financier. Elle ouvre la voie à une transformation potentielle de la structure du club, voire à une vente progressive.

Et si rien n’est officiellement acté, le timing de cette sortie médiatique interroge autant qu’il intrigue.

PSG : un précédent qui donne du sens à la stratégie de McCourt ?

Cette communication rappelle fortement celle de Sébastien Bazin en 2011, lorsqu’il évoquait lui aussi la recherche de nouveaux investisseurs pour le Paris Saint-Germain.

Quelques mois plus tard, le club parisien passait sous pavillon qatari.

Le parallèle est troublant. À l’époque, la stratégie consistait déjà à préparer l’opinion publique, les institutions et les supporters à une transition majeure. Aujourd’hui, McCourt semble suivre un schéma similaire, avec une communication mesurée mais lourde de sens.

Le parallèle est frappant. Comme en 2011 avec Sébastien Bazin la prise de parole de FMC ce 28/03 intervient au même moment stratégique où un deal est déjà bouclé en interne mais pas encore officialisé#venteom pic.twitter.com/Amw0cA54fj — zazoas 🇵🇸 (@_zazoas_) March 28, 2026

Une stratégie de communication pour rendre la vente inévitable ?

En évoquant publiquement une évolution de l’actionnariat, McCourt ne fait pas qu’informer. Il installe progressivement une idée dans les esprits : celle d’un changement à venir.

C’est ce que l’on appelle une forme de « pré-légalisation médiatique ». Rien n’est annoncé, mais tout devient crédible. La transformation du club n’est plus une surprise potentielle, elle devient une trajectoire logique.

Ce type de prise de parole permet d’aligner tous les acteurs : supporters, médias, pouvoirs publics. Elle évite toute rupture brutale en préparant le terrain bien en amont.

Vente de l’OM : une annonce déjà écrite en coulisses ?

Si l’on suit ce type de stratégie, la suite est souvent prévisible : multiplication des rumeurs, confirmations indirectes, puis annonce officielle accompagnée d’une conférence de presse.

Autrement dit, lorsque ce type de discours apparaît, il est rarement improvisé. Il intervient généralement lorsque l’essentiel des négociations est déjà avancé.

La vraie question n’est donc peut-être plus de savoir si l’OM va être vendu, mais plutôt quand et à qui.