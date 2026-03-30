En plus de devoir se passer de Mason Greenwood, qui sera suspendu, l’OM devra aussi faire avec un arbitre qui ne lui réussit pas du tout pour le choc à Monaco dimanche soir.

Habib Beye et son staff auront eu quinze jours pour préparer le choc à Monaco, dimanche. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OM ne s’avance pas en Principauté avec le moral au top. Il sort d’une défaite très inquiétante contre le LOSC (1-2), devra se passer de son principal atout offensif, Mason Greenwood, suspendu pour accumulation de cartons et sera opposé à un rival très en forme, qui vient de gagner à Paris (3-1) et à Lyon (2-1). L’ASM est d’ailleurs la principale menace pour les Marseillais dans la quête de la 3e place depuis que l’OL a calé. Et comme si cela ne suffisait pas, les instances viennent de mettre dans les pattes de l’OM un arbitre qui ne lui réussit pas du tout !

Clément Turpin traîne de sacrées casseroles avec l’OM !

C’est en effet Clément Turpin qui sera chargé du choc ASM-OM à Louis-II. Cela répond à une certaine logique puisque le Bourguignon est officiellement le meilleur arbitre français. Mais pour les Marseillais, il ne peut pas y avoir pire choix tant ses décisions leur ont été défavorables depuis le début de sa carrière ! Parmi les pires, sans évoquer les pénaltys accordés au PSG ou les buts refusés aux Olympiens dans les Classicos, il y a le match à Rennes (1-2) en 2020-21 où il expulse très sévèrement Pape Gueye alors que l’OM a le match en main, celui à Lens (1-2) en 2022-23 où il refuse un but valable à Alexis Sanchez dans un match décisif pour la course à la 2e place ou l’élimination de la Coupe de France contre Lille (1-1, 3 t.a.b. à 4) en 2024-25, où il a refusé un pénalty évident aux Phocéens avant d’être à l’origine d’une lourde suspension pour Medhi Benatia…

Cette saison, Clément Turpin n’a arbitré qu’une seule fois l’OM et ça s’était bien passé avec un large succès à Metz (3-0). Mais depuis le début de sa carrière, son bilan avec les Phocéens est négatif (16 victoires marseillaises, 12 nuls, 20 défaites), ce qui est quand même hallucinant pour un aussi gros club. Pour Habib Beye, il faudra tout à la fois s’inquiéter pour son équipe, dimanche soir à Louis-II, mais aussi avoir un œil sur l’arbitrage !

Clément Turpin a été désigné pour arbitrer #ASMOM pic.twitter.com/AnMa2n71Bp — OManiaque (@OManiaque) March 30, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)