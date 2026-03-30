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À Olympique de Marseille, le futur logo du club ne laisse déjà personne indifférent… et certaines pistes envisagées en interne ont même failli provoquer un tollé monumental.

Un nouveau logo qui divise déjà

Le club phocéen s’apprête à dévoiler un nouveau blason, le 12e de son histoire. Plus épuré, pensé pour le digital et inspiré d’un style Art Déco, ce logo marque une volonté claire de modernisation.

Mais derrière cette évolution visuelle, les débats ont été intenses. En interne comme chez les supporters, chaque détail a été scruté, discuté… et parfois rejeté.

L’idée qui ne passe pas : toucher aux symboles

Parmi les pistes évoquées, une idée en particulier aurait mis le feu aux poudres : modifier, voire faire disparaître certains éléments historiques du logo.

L’étoile, symbole de la Ligue des Champions 1993, et la devise mythique « Droit au but » ont été au cœur des discussions. Pour beaucoup, y toucher revient à trahir l’ADN même du club.

Face à cette possibilité, la réaction des supporters ne s’est pas fait attendre : incompréhension, colère, rejet total.

Une inspiration qui interroge

Le nouveau design, influencé par l’Art Déco, propose des lignes plus douces et modernes. Une évolution assumée pour s’adapter aux usages numériques.

Mais certains observateurs pointent un risque : celui d’un logo trop lisse, trop éloigné de l’identité marseillaise. Un blason qui pourrait ressembler davantage à une marque… qu’à un symbole populaire.

Des débats internes sous tension

En coulisses, les discussions ont été particulièrement animées. Certaines propositions ont rapidement été abandonnées face à la crainte d’un rejet massif.

Le club le sait : à Marseille, l’identité ne se négocie pas. Chaque changement, même esthétique, touche à quelque chose de profondément émotionnel.

Un équilibre fragile entre modernité et héritage

Finalement, la direction semble avoir opté pour un compromis : moderniser sans effacer. L’étoile et la devise devraient bien rester, preuve que la pression populaire a été entendue.

Mais une question demeure : ce nouveau logo saura-t-il convaincre ?