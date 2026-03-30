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FRANCE

OM : départs majeurs à la Commanderie, un séisme en interne ?

Par Louis Chrestian - 30 Mar 2026, 10:40
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C’est un tournant discret… mais hautement symbolique. À Olympique de Marseille, une nouvelle page est en train de s’écrire en coulisses, loin du terrain.

165 salariés contraints de tourner la page

Ils sont 165 collaborateurs à faire leurs cartons. Direction : de nouveaux bureaux situés sur l’avenue du Prado. En quelques jours seulement, une grande partie de l’administration quitte un lieu historique du club : La Commanderie.

Un changement rapide, presque brutal, qui marque une rupture nette avec le passé. Pour beaucoup, c’est bien plus qu’un simple déménagement… c’est la fin d’une époque.

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La Commanderie, un symbole qui s’efface

Pendant des années, La Commanderie a incarné le cœur battant de l’OM. Mais aujourd’hui, seule une partie du secteur sportif et technique y restera.

Les équipes administratives, elles, prennent un nouveau cap. Un choix stratégique qui vise à moderniser l’organisation… mais qui ne fait pas l’unanimité en interne.

Entre soulagement et tensions en interne

Si certains salariés voient d’un bon œil ce changement — notamment pour se rapprocher de leur domicile ou fuir les contraintes du quotidien — d’autres dénoncent un déménagement subi.

Ambiance dégradée, décisions contestées, incompréhensions… ce transfert révèle aussi des tensions profondes au sein du club. Pour certains, ce changement est même perçu comme le symptôme d’un malaise plus large.

Une décision stratégique… ou financière ?

Derrière ce déménagement se cache également une réalité économique. Avec plus de 2 millions d’euros de travaux engagés et un loyer annuel estimé à 1 million d’euros, ce choix interroge.

Dans un contexte financier délicat, marqué par un déficit important, ce nouvel investissement peut surprendre. Mais en interne, on évoque un pari sur le long terme pour améliorer l’efficacité et accompagner le développement du club.

Un projet encore plus ambitieux abandonné

Initialement, la direction envisageait un projet encore plus radical : déplacer entièrement La Commanderie en périphérie, à l’image des grands clubs européens.

Un projet soutenu par Frank McCourt, mais finalement abandonné. Trop complexe, trop coûteux, ou tout simplement prématuré.

Un signal fort dans une période de transition

Ce déménagement n’est pas anodin. Il s’inscrit dans une série de changements majeurs à l’OM : restructuration interne, réflexion stratégique, incertitudes autour de l’avenir du club…

Après le projet de nouveau logo, ce mouvement en interne confirme une chose : l’OM est en pleine transformation.

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