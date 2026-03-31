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ASSE : gros coup dur pour les Verts à Nancy

Par William Tertrin - 31 Mar 2026, 19:30
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C’est désormais officiel, l’ASSE sera privée de ses supporters pour le déplacement à Nancy.

Ce mardi, l’ASSE a appris une nouvelle peu réjouissante casse-tête en marge de son déplacement à l’AS Nancy‑Lorraine au Stade Marcel-Picot (29ᵉ journée de Ligue 2). En effet, un arrêté ministériel a été pris pour interdire aux supporters stéphanois de se déplacer et même de se revendiquer comme tels dans certaines communes, une décision sans précédent dans la saison en cours.

Selon le texte officiel relayé sur les réseaux et dans la presse spécialisée, toute personne portant un signe distinctif de l’ASSE (maillot, écharpe, drapeau) se verra refuser l’entrée au Stade Marcel-Picot. Cette mesure s’applique non seulement au stade mais également dans les communes de Nancy, Tomblaine et Saint-Max, où il est prohibé de se présenter comme supporter des Verts sous peine de sanctions et d’interdiction d’accès.

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Une mesure drastique pour des raisons d’ordre public

Les autorités ont justifié cette décision par la nécessité de prévenir des troubles graves à l’ordre public, notamment en contexte de tensions entre groupes de supporters. Depuis plusieurs saisons, les pouvoirs publics disposent de moyens légaux pour encadrer ou interdire des déplacements de supporters jugés à risque, notamment via des arrêtés préfectoraux ou ministériels.

Un coup dur pour l’ambiance du match

Cette interdiction reste toujours un coup dur pour l’ASSE, régulièrement poussée par ses supporters à domicile comme à l’extérieur. Le match contre Nancy, programmé samedi à 20h au Stade Marcel-Picot, représente un nouveau tournant dans la saison des Stéphanois, qui auront l’occasion de faire un nouveau creux en haut du classement.

Pour les supporters foréziens, cette décision est vécue comme une nouvelle sanction collective qui risque de gâcher l’ambiance autour de ce déplacement important. Avec l’impossibilité de faire le déplacement officiel, nombreux seront ceux qui devront suivre la rencontre à distance ou via les médias. Une fois de plus, c’est une interdiction assez incompréhensible qui a été prononcée.

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