FC Nantes : Halilhodzic inquiet après Metz, il dénonce un vrai problème interne

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Réduit à dix juste avant la pause, le FC Nantes a arraché un match nul (0-0) sur la pelouse du FC Metz, lanterne rouge de Ligue 1. Un point presque inespéré au vu du scénario… mais qui laisse de sérieuses interrogations sur la capacité des Canaris à se maintenir.

Un match de la peur sans relief

Dans ce duel entre deux équipes en grande difficulté, le spectacle n’a pas été au rendez-vous. Dominé une grande partie du match, Nantes a longtemps subi, notamment après l’expulsion de Tylel Tati en première période.

Malgré leur supériorité numérique pendant plus d’une heure, les Messins n’ont pas su faire la différence, se heurtant à un Anthony Lopes décisif et à un manque cruel d’efficacité. Résultat : un triste 0-0 entre deux formations très en difficulté.

Halilhodzic : « On est encore vivant »

À l’issue de la rencontre, Vahid Halilhodzic a assumé le plan de jeu mis en place après l’expulsion :

« Après l’expulsion, j’ai mis en place une tactique pour conserver au moins le match nul. »

Lucide, le technicien nantais reconnaît toutefois la faiblesse globale de la prestation :

« On n’a pas fait ce que j’attendais. On était venu ici pour gagner. »

Malgré tout, il préfère retenir l’essentiel :

« On est encore vivant, pas beaucoup mais vivant quand même. »

Une prestation inquiétante malgré le point

Si le point pris peut sembler positif dans le contexte, le contenu du match inquiète. Les Nantais ont totalement raté leur entame :

« On est mal entré dans le match […] techniquement, on a raté des passes faciles », a reconnu Halilhodzic.

Avant de pointer un vrai problème beaucoup plus profond au sein du vestiaire :

« Psychologiquement, il y a une vraie faiblesse. »

Un constat partagé sur le terrain : manque d’intensité, peu de communication et une équipe rapidement en difficulté face à la pression de l’enjeu.

Nantes toujours sous pression

Ce nul permet au FC Nantes de rester en vie dans la course au maintien, mais la situation reste critique. Le club reste à distance des équipes hors de la zone rouge et devra impérativement réagir lors des prochaines journées, notamment face à Auxerre, concurrent direct .

Halilhodzic ne se fait d’ailleurs guère d’illusions, avec une pointe d’inquiétude :

« Je ne sais pas si ce point sera suffisant. »

Une équipe marquée mentalement

Au-delà de l’aspect tactique, c’est l’état mental du groupe qui interroge le plus. L’entraîneur évoque un collectif touché :

« Cette équipe vit depuis longtemps dans la morosité, dans un environnement hostile. »

Entre pression du maintien, manque de confiance et prestations irrégulières, Nantes semble fragilisé à tous les niveaux.

Un nul qui pourrait ne rien changer

Ce point pris à Metz pourrait bien n’être qu’un sursis. Sans réaction rapide, tant sur le plan du jeu que du mental, le FC Nantes se dirige tout droit vers une fin de saison sous très haute tension… avec la menace de la relégation en ligne de mire.