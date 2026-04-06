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Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 28e journée de Ligue 1.

Ils ont marqué la 28e journée de Ligue 1 de leur empreinte. Le PSG, solide face à Toulouse FC (3-1), place logiquement Ousmane Dembélé dans le onze type du week-end. L’ailier parisien a éclaboussé la rencontre de son talent avec un doublé, dont un but exceptionnel, récompensé par une note de 8.

Lille et Rennes en démonstration

Le LOSC s’est lui aussi illustré en corrigeant RC Lens (3-0). Une performance collective impressionnante qui permet à Aïssa Mandi, Nabil Bentaleb et Matías Fernández-Pardo de figurer dans cette équipe type, tout comme leur entraîneur Bruno Genesio sur le banc. Même constat pour le Stade Rennais, vainqueur d’un match spectaculaire sur la pelouse du Stade Brestois 29 (4-3). Dans une rencontre folle, Quentin Merlin et Esteban Lepaul ont été au-dessus du lot.

Monaco en patron face à l’OM

Enfin, l’AS Monaco, vainqueur de l’OM, place deux hommes forts dans ce onze. Le gardien Lucas Hradecky s’est montré décisif, tandis que Folarin Balogun a pesé en attaque. Une journée spectaculaire, des performances marquantes… et une équipe type qui récompense logiquement les hommes forts du week-end.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

08/04 : Quart de finale aller de la Champions League

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League