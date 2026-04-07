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FRANCE

ASSE : Une équipe de Ligue 1 commence à flipper de tomber en barrages contre les Verts

Par Louis Chrestian - 7 Avr 2026, 13:00
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La fin de saison s’annonce irrespirable… et un scénario commence à inquiéter sérieusement du côté de la Ligue 1. En difficulté, l’OGC Nice voit le spectre des barrages se rapprocher… avec une affiche potentielle face à un AS Saint-Étienne en pleine lutte pour la montée.

Nice en pleine chute libre

Rien ne va plus pour l’OGC Nice. Avec 5 défaites sur les 8 derniers matchs, dont deux lourds revers (4-0 contre Paris et 4-0 contre Rennes), le club azuréen est en pleine crise.

Désormais 15e, Nice ne compte plus que 4 points d’avance sur la zone de barrage. Une situation critique qui alimente toutes les inquiétudes.

Le spectre des barrages… et une peur bien précise

Dans ce contexte, les supporters niçois commencent à regarder vers le bas… et surtout vers la Ligue 2.

Une équipe en particulier attire toutes les attentions : AS Saint-Étienne.

Les Verts, en course pour la montée, apparaissent comme un adversaire redouté dans l’hypothèse d’un barrage. Expérience, ferveur, pression du Chaudron… tout est réuni pour faire d’eux un piège.

Saint-Étienne sous pression… et talonné

Mais la situation n’est pas totalement figée côté stéphanois. Accrochée par Nancy (1-1), l’AS Saint-Étienne voit le Le Mans FC revenir dangereusement à seulement un point.

Résultat : la montée directe est loin d’être assurée, et le scénario des barrages reste très probable.

Un duel chargé d’histoire en perspective ?

Si ce barrage venait à se produire, il offrirait une affiche particulière entre deux clubs historiques du football français, habitués à la Ligue 1.

D’un côté, un OGC Nice en plein doute. De l’autre, une AS Saint-Étienne portée par l’espoir d’un retour parmi l’élite.

Rien n’est encore joué

Attention toutefois : rien n’est acté. Nice peut encore se maintenir sans passer par les barrages, tout comme Saint-Étienne peut décrocher une montée directe.

Mais une chose est sûre : cette hypothèse commence à faire trembler la Côte d’Azur.

Et si le destin décidait d’opposer Nice à Saint-Étienne… le choc promettrait d’être explosif.

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