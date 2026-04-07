ASSE : Une équipe de Ligue 1 commence à flipper de tomber en barrages contre les Verts

La fin de saison s’annonce irrespirable… et un scénario commence à inquiéter sérieusement du côté de la Ligue 1. En difficulté, l’OGC Nice voit le spectre des barrages se rapprocher… avec une affiche potentielle face à un AS Saint-Étienne en pleine lutte pour la montée.
Nice en pleine chute libre
Rien ne va plus pour l’OGC Nice. Avec 5 défaites sur les 8 derniers matchs, dont deux lourds revers (4-0 contre Paris et 4-0 contre Rennes), le club azuréen est en pleine crise.
Désormais 15e, Nice ne compte plus que 4 points d’avance sur la zone de barrage. Une situation critique qui alimente toutes les inquiétudes.
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Le spectre des barrages… et une peur bien précise
Dans ce contexte, les supporters niçois commencent à regarder vers le bas… et surtout vers la Ligue 2.
Une équipe en particulier attire toutes les attentions : AS Saint-Étienne.
Les Verts, en course pour la montée, apparaissent comme un adversaire redouté dans l’hypothèse d’un barrage. Expérience, ferveur, pression du Chaudron… tout est réuni pour faire d’eux un piège.
Saint-Étienne sous pression… et talonné
Mais la situation n’est pas totalement figée côté stéphanois. Accrochée par Nancy (1-1), l’AS Saint-Étienne voit le Le Mans FC revenir dangereusement à seulement un point.
Résultat : la montée directe est loin d’être assurée, et le scénario des barrages reste très probable.
Un duel chargé d’histoire en perspective ?
Si ce barrage venait à se produire, il offrirait une affiche particulière entre deux clubs historiques du football français, habitués à la Ligue 1.
D’un côté, un OGC Nice en plein doute. De l’autre, une AS Saint-Étienne portée par l’espoir d’un retour parmi l’élite.
Rien n’est encore joué
Attention toutefois : rien n’est acté. Nice peut encore se maintenir sans passer par les barrages, tout comme Saint-Étienne peut décrocher une montée directe.
Mais une chose est sûre : cette hypothèse commence à faire trembler la Côte d’Azur.
Et si le destin décidait d’opposer Nice à Saint-Étienne… le choc promettrait d’être explosif.