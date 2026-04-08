OM : Habib Beye victime d’un cambriolage en pleine nuit

Décidément, la semaine est noire pour Habib Beye. Quelques jours après une défaite frustrante face à l’AS Monaco dans la course à l’Europe, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a été victime d’un cambriolage à son domicile. Un nouvel épisode difficile, cette fois loin des terrains.

Un cambriolage en pleine nuit à Fuveau

Selon le média La Dépêche, Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 avril, aux alentours d’une heure du matin, dans la commune de Fuveau, située dans les Bouches-du-Rhône. Selon les premiers éléments, un ou deux individus se seraient introduits dans la propriété en escaladant le mur d’enceinte.

Les cambrioleurs auraient ensuite forcé un volet puis une fenêtre pour pénétrer à l’intérieur de la maison familiale. Une intrusion rapide et ciblée, alors que l’entraîneur marseillais était absent au moment des faits.

Des objets de valeur dérobés

À l’intérieur du domicile, plusieurs effets personnels ont été dérobés. Les malfaiteurs seraient repartis avec une valise remplie de vêtements ainsi que des objets de la marque Louis Vuitton.

Les gendarmes intervenus sur place ont effectué les premières constatations et procédé à des relevés d’empreintes afin de faire avancer l’enquête.

Une affaire qui ravive un mauvais souvenir

Ce cambriolage n’est pas sans rappeler un épisode déjà marquant dans la vie de Habib Beye. Lors de son passage à l’Olympique de Marseille en tant que joueur entre 2003 et 2007, il avait été victime d’un car-jacking en mars 2005, déjà à Fuveau.

Selon les informations relayées à l’époque, les malfaiteurs avaient contraint le défenseur à s’arrêter en plaçant des conteneurs à poubelles en travers de la route. Trois individus encagoulés étaient alors surgis à bord de deux véhicules pour le forcer à leur remettre les clés de sa voiture, une Mercedes 500.

Un souvenir forcément marquant, qui donne une résonance particulière aux événements récents.

Une période compliquée pour le coach marseillais

Entre contre-performance sportive et mésaventure personnelle, Habib Beye traverse une période délicate. Sur le terrain comme en dehors, les obstacles s’accumulent pour le technicien sénégalais.

Reste à savoir comment l’entraîneur de l’Olympique de Marseille saura rebondir après ces événements, dans un contexte où chaque détail compte en cette fin de saison décisive.