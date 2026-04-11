Pronostic Toulouse – LOSC : Lille peut-il consolider sa place sur le podium ?

Voici l’analyse complète du match de la 29e journée de Ligue 1 entre Toulouse et le LOSC, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le LOSC est en plein bourre. Restant sur trois victoires consécutives en championnat, dont deux succès marquants face à l’OM (1-2) puis lors du derby contre le RC Lens (3-0), les Dogues occupent désormais la troisième place du classement. Leur déplacement ce dimanche (17h15) sur la pelouse de Toulouse représente une belle opportunité de consolider leur position sur le podium et de poursuivre leur dynamique positive.

Ligue 1 – Toulouse vs LOSC

Dimanche 12 avril 2026 · 17h15 · Stadium de Toulouse

Toulouse : profiter de l’avantage du terrain

Solide à domicile cette saison, Toulouse sait qu’un résultat face à une équipe du Top 3 pourrait constituer une performance marquante dans sa saison. Le TFC devrait chercher à mettre de l’intensité dès les premières minutes afin d’empêcher Lille d’imposer son rythme.

L’équipe toulousaine pourrait s’appuyer sur un bloc compact et une organisation disciplinée pour contenir les offensives adverses, tout en tentant de profiter des phases de transition rapide pour se créer des opportunités. La gestion des temps faibles sera essentielle face à une équipe lilloise très performante dans l’utilisation du ballon.

LOSC : poursuivre la série positive

Les Dogues semblent avoir trouvé la bonne formule ces dernières semaines. Efficaces offensivement et solides dans l’impact physique, ils affichent une régularité qui leur permet aujourd’hui de viser une qualification européenne directe.

Lille devrait chercher à installer progressivement sa domination en multipliant les phases de possession et en exploitant la qualité technique de ses joueurs offensifs. La capacité à accélérer le jeu dans les trente derniers mètres pourrait permettre aux Nordistes de créer des décalages et de faire la différence dans une rencontre qui pourrait se débloquer sur des détails.

Les confrontations récentes

Ces dernières années, les oppositions entre Toulouse et Lille tournent en faveur des Lillois, qui restent sur trois succès d’affilés face aux Toulousains. Lors du match aller, Lille avait pris le dessus dans une rencontre équilibrée (2-1), confirmant sa capacité à gérer ce type d’opposition face à une équipe bien organisée.

Sur les dernières confrontations directes :

LOSC : 6 victoires

Toulouse : 2 victoires

Matchs nuls : 2

Les compos probables

La compo probable de Toulouse : Restes – Nicolaisen, Koumbassa, McKenzie – Sidibé, Casseres, Diop, Methalie – Dönnum, Emersonn, Gboho.

Absents : Francis, Messali (blessés, reprise), Magri (écarté).

Incertains : Cresswell, Dominguez, Hidalgo (blessés, reprise).

La compo probable du LOSC : Özer – Meunier, Mandi, Ngoy, Perraud – André, Bouaddi – Mukau, Haraldsson, Correia – Fernandez-Pardo.

Absents : Touré, Igamane, Caillard (blessés, reprise).

Incertain : Sahraoui (reprise).

Les joueurs à suivre

Yann Gboho (Toulouse) : En forme ces dernières semaines, le milieu offensif toulousain a inscrit 3 buts lors de ses 5 derniers matchs, confirmant son importance dans l’animation offensive du TFC. Sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant et à se montrer décisif dans la surface pourrait permettre à Toulouse de mettre en difficulté la défense lilloise, notamment sur les transitions.

Hákon Arnar Haraldsson (LOSC) : Très actif dans le jeu offensif des Dogues, l’international islandais se distingue par sa qualité technique et sa capacité à se créer des occasions. Sa justesse dans les derniers mètres et son sens du placement pourraient être déterminants pour permettre à Lille de faire la différence dans cette rencontre.

Les tendances de cotes : Lille en position favorable

Résultat Cote actuelle Tendance Victoire Toulouse 3,30 outsider crédible Match nul 3,40 scénario envisageable Victoire Lille 2,20 avantage logique

Probabilités implicites approximatives :

Lille : 45 %

Toulouse : 30 %

Match nul : 29 %

Les cotes traduisent un léger avantage pour le LOSC, dont la dynamique actuelle inspire davantage confiance avant ce déplacement.

Notre pronostic pour Toulouse – LOSC

Lille gagne sans encaisser de but : la solidité défensive des Dogues et leur efficacité récente pourraient leur permettre de contrôler la rencontre et de préserver leur avantage.

Plus de 1,5 but pour Lille : compte tenu de la forme offensive actuelle, Lille possède les arguments pour trouver plusieurs fois la faille face à une équipe toulousaine qui devra prendre des risques.

Score possible

0-2 pour Lille : dans une rencontre maîtrisée, les Dogues pourraient s’imposer grâce à leur réalisme offensif et leur organisation défensive, confirmant ainsi leur statut d’équipe en forme du moment.