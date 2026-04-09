Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Barcelone continue de renforcer sa formation avec les talents les plus prometteurs. Ayoub Hilali, jeune milieu marocain, rejoint discrètement La Masia et pourrait rapidement se faire un nom.

Le FC Barcelone ne perd pas de temps. Hier, le Barça a scellé un accord avec le jeune talent marocain Ayoub Hilali, en provenance du CF Badalona. Selon Africafoot, le joueur intègrera la catégorie des moins de 15 ans (U15) de La Masia, illustrant parfaitement la stratégie du club catalan : attirer et développer des profils à fort potentiel, tant en Espagne qu’à l’international.

Un profil taillé pour le Barça

Hilali a été scruté pendant plusieurs semaines par les recruteurs barcelonais, séduits par sa technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence en milieu offensif. Meneur de jeu moderne, il combine créativité, polyvalence et aptitude à casser les lignes par des passes décisives, un profil idéal pour le style de possession et de maîtrise technique promu par le club. Un dossier qui rappelle curieusement Lamine Yamal, aux origines marocaines et dans le même moule.

Une convention complète pour trois ans

Le jeune Marocain a signé une convention de formation de trois ans au FC Barcelone. Celle-ci comprend non seulement un encadrement sportif complet, mais aussi un suivi éducatif et un hébergement au sein des installations du club, dans un environnement réputé comme l’un des plus performants au monde pour le développement des jeunes talents.

La Masia, un tremplin exigeant

Intégrer La Masia représente un défi majeur pour Ayoub Hilali. La concurrence y est rude, et les exigences sont élevées. Cette étape sera cruciale pour sa progression, avec l’ambition de se hisser progressivement parmi les meilleurs jeunes du centre et, à terme, de viser une carrière professionnelle sous les couleurs du Barça. Cette signature confirme la volonté du FC Barcelone de miser sur la formation, en recrutant tôt des talents prometteurs et en les façonnant selon la philosophie de jeu catalane, gage de réussite pour l’avenir.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League