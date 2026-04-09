Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Agacé par la défaite du FC Barcelone contre l’Atlético Madrid en quarts de finale aller de la Ligue des Champions (0-2), Lamine Yamal a posé une condition pour rester en Catalogne.

Lamine Yamal a encore brillé hier au Camp Nou. Virevoltant et capable de gestes lumineux, il a porté le FC Barcelone mais n’a pas été suffisant pour faire tomber l’Atlético Madrid (0-2). Cette défaite pourrait être celle de trop : pour rester, le Barça doit répondre à une condition majeure.

Le PSG en toile de fond pour Yamal ?

Selon Fichajes, Yamal veut un projet à la hauteur de ses ambitions et capable de rivaliser avec les meilleurs clubs du monde. Pour ce faire, il a demandé aux dirigeants de recruter un attaquant de classe international au mercato estival.

Le principal risque pour le Barça s’appelle PSG. Le média espagnol estime que le club parisien serait prêt à proposer près de 350 millions d’euros pour s’attacher Yamal. Une offre astronomique qui, au-delà de la tentation financière, démontre l’immense valeur du joueur sur le marché.

Un été décisif pour le Barça

Pour rester à Barcelone, où il se sent bien, Yamal n’en démord pas : le recrutement d’un attaquant de classe mondiale. Selon lui, le Barça a besoin d’un buteur fiable capable de convertir ses passes en buts et de renforcer le potentiel offensif de l’équipe. Sans cette pièce maîtresse, le jeune ailier ne serait pas convaincu que le projet barcelonais peut viser tous les titres. Face à cette exigence, le FC Barcelone doit agir vite et intelligemment sur le marché.

L’objectif est clair : bâtir autour de Lamine Yamal et montrer que le club peut rivaliser avec les cadors européens. Le talent est déjà là, il ne reste plus qu’à l’entourer comme il le mérite. Selon El Chiringuito, Joan Laporta aurait pris cette demande très à coeur et a déjà prévu d’engager les négociations pour une arrivée de Julian Alvarez dès mercredi prochain. Ce sera maintenant ou jamais pour le Barça et Yamal.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League