OM : Stéphane Richard met déjà le feu chez les supporters marseillais  avant même sa nomination officielle !

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À peine son nom évoqué, la polémique enfle déjà. L’Olympique de Marseille n’a pas encore officiellement intronisé Stéphane Richard que les réactions pleuvent, notamment du côté des supporters. Choisi par Frank McCourt pour succéder à Pablo Longoria, l’ancien patron d’Orange divise fortement… et met déjà le feu sur les réseaux sociaux.

Un choix radical qui fait débat

Depuis le départ de Pablo Longoria, l’OM traversait une période d’incertitude. L’intérim assuré par Alban Juster n’était qu’une solution temporaire. Mais le choix de Stéphane Richard, dévoilé ce jeudi soir par La Provence, marque un tournant radical dans la stratégie du club.

Ancien PDG du groupe Orange, cet homme de 64 ans n’a aucune expérience directe dans le football professionnel. Un contraste total avec Longoria, reconnu pour sa maîtrise du mercato et ses réseaux dans le football européen.

Ce virage vers un profil plus institutionnel intrigue… et inquiète. Beaucoup y voient un pari risqué dans un club où la culture football est centrale.

Réseaux sociaux en ébullition, supporters divisés

Très vite, les réactions ont envahi les réseaux sociaux. Si certains observateurs saluent un choix audacieux, comme le journaliste Mohamed Toubache-Ter qui parle d’un « excellent choix » et d’un profil « tout terrain », la majorité des supporters marseillais affichent leur scepticisme.

Parmi les réactions les plus marquantes :

« Il ne connaît rien au foot… »

« Passer de Longoria à lui, ça me met en dépression »

« Encore un président salarié qui va apprendre sur le tas… »

« Allez demander aux salariés d’Orange ce qu’ils en pensent… »

Une défiance immédiate qui en dit long sur le climat autour de cette nomination.

Un baptême du feu déjà sous tension

La situation est d’autant plus délicate que Stéphane Richard doit être présenté au Stade Vélodrome dans un contexte explosif, le jour même d’un match face au FC Metz.

Entre résultats sportifs irréguliers, polémique autour du nouveau logo et tensions avec certains groupes de supporters, tous les ingrédients sont réunis pour une première apparition sous haute pression.

Le moindre faux pas pourrait immédiatement enflammer la situation.

Un pari à haut risque pour McCourt

En choisissant Stéphane Richard, Frank McCourt fait un pari clair : celui de la stabilité et de la gestion, plutôt que de l’expertise purement footballistique.

Mais à Marseille, où la passion dépasse souvent la raison, ce choix pourrait rapidement se retourner contre lui.

Car avant même d’avoir pris ses fonctions, le futur président est déjà contesté. Et dans un club comme l’OM, cela peut tout changer.

Une chose est sûre : Stéphane Richard n’aura aucun temps d’adaptation. À Marseille, le verdict tombe toujours très vite.