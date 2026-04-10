Real Madrid : le groupe d’Arbeloa pour Gérone avec deux absents surprises

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Le Real Madrid vient de dévoiler le groupe retenu par Alvaro Arbeloa pour le match contre Gérone.

Dauphin du FC Barcelone au classement avec sept points de retard, le Real Madrid ouvre ce vendredi (21h) la 31e journée de Liga par la réception de Gérone. Pour cette rencontre, l’entraîneur des Merengue, Alvaro Arbeloa, a convoqué un groupe de 24 joueurs.

Courtois, Rodrygo, Mastantuono, Rüdiger et Alexander-Arnold absents

Si les absences de Thibaut Courtois, Rodrygo, tous deux blessés, ainsi que celle de Franco Mastantuono, suspendu, étaient attendues, celles de Antonio Rüdiger et Trent Alexander-Arnold apparaissent plus surprenantes. Les deux joueurs ont probablement dû être laissés en repos en vue du quart de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich.

Le groupe du Real Madrid : Lunin, Fran Gonzalez, Javi Navarro – Carvajal, Militao, Alaba, Asencio, Fran Garcia, Mendy, Huijsen, Fortea – Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Güler, Ceballos, Manuel Angel, Pitarch – Vinicius, Mbappé, Gonzalo, Brahim Diaz, Yanez.