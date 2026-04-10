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FRANCE

LOSC : un club français lorgne Olivier Giroud !

Par William Tertrin - 10 Avr 2026, 18:50
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En fin de contrat avec le LOSC, Olivier Giroud est déjà espéré… par un club de Régional 2.

C’est une image qui fait déjà parler dans le football français. Cette semaine, Olivier Giroud a été aperçu du côté de l’US Lesquin, club de Régional 2 présidé par Mathieu Debuchy. Une visite inattendue qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux.

Une venue qui fait le buzz

Champion du monde 2018 et meilleur buteur de l’histoire des Bleus, Giroud n’est pas n’importe quel invité. Aujourd’hui joueur du LOSC, qu’il a rejoint récemment pour un dernier défi en Ligue 1, l’attaquant de 39 ans reste une figure majeure du football français.

Sa présence à Lesquin a donc immédiatement suscité interrogations et réactions, certains imaginant même – avec humour – un transfert totalement improbable vers ce club du Nord. Pour rappel, Giroud est en fin de contrat cet été.

Debuchy ironise sur un “transfert”

Très vite, Mathieu Debuchy a lui-même réagi avec humour sur les réseaux :

« On commence doucement le recrutement pour la saison prochaine… Désolé la Ligue 1, on va quand même le laisser finir la saison avec Lille »

Un clin d’œil complice entre deux anciens internationaux français, proches dans la vie (Debuchy est notamment le parrain du fils de Giroud), qui montre surtout la bonne ambiance autour du projet de l’US Lesquin.

Un lien déjà existant entre Giroud et Lesquin

Ce n’est d’ailleurs pas la première interaction entre Giroud et le club nordiste. Des échanges à distance ou interventions ponctuelles avaient déjà eu lieu par le passé, preuve d’un lien réel entre le joueur et l’environnement de Debuchy.

Objectif Ligue des Champions avec Lille

Malgré les blagues, une chose est claire : Olivier Giroud reste pleinement concentré sur sa saison avec le LOSC, avec un objectif majeur : décrocher une qualification européenne, voire une place en Ligue des champions.

Et qui sait, même si c’est pour rire aujourd’hui, l’idée de voir un jour une star de ce calibre finir dans un club amateur continue de faire rêver…

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