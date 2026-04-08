LOSC Mercato : un joueur du RC Lens indirectement lié à un gros coup lillois ?

Le mercato estival s’annonce déjà animé du côté du LOSC. À la recherche d’un renfort offensif capable de franchir un cap, le club nordiste aurait jeté son dévolu sur Haris Tabaković, attaquant bosnien en grande forme cette saison, comme rapporté par Foot Mercato.

Tabaković, bien connu d’un joueur du RC Lens

Actuellement prêté par Hoffenheim au Borussia Mönchengladbach, Haris Tabaković réalise une saison solide en Bundesliga. À 31 ans, l’international bosnien affiche des statistiques convaincantes avec 13 buts et 3 passes dé en 30 matchs.

Récemment, il a fait surtout parler de lui pour son match face à l’Italie il y a quelques jours, où il a marqué le but du 1-1, avant d’inscrire son tir au but lors de la séance remportée par la Bosnie, qualifiée pour la Coupe du Monde cet été. Il est d’ailleurs bien connu d’un certain Nidal Čelik, joueur du RC Lens qui a vécu un calvaire face au LOSC dans le derby samedi dernier, et partenaire de Tabaković en sélection. Ils pourraient donc se retrouver très bientôt lors des derbys, à condition que Čelik reste à Lens…

Au-delà des chiffres, c’est surtout son profil qui séduit : puissant, expérimenté et capable de jouer en point d’appui, il représente un atout immédiat pour une équipe ambitieuse. Son efficacité régulière en Allemagne et ses performances avec la sélection bosnienne en font un joueur très suivi sur le marché européen.

Le LOSC en quête d’un attaquant décisif

La piste Tabaković s’inscrit dans une stratégie claire du LOSC : renforcer son secteur offensif avec un joueur capable d’apporter de l’impact dès la saison prochaine.

Actuellement troisième de Ligue 1, Lille est pleinement engagé dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. Cette dynamique positive pousse les dirigeants à anticiper le prochain mercato avec ambition.

D’autant que certaines incertitudes demeurent en attaque, notamment autour de l’avenir d’Olivier Giroud, meilleur buteur du club toutes compétitions confondues cette saison.

Un transfert accessible mais convoité

Selon plusieurs sources proches du dossier, Hoffenheim pourrait réclamer environ 5 millions d’euros pour libérer son joueur. Un montant relativement abordable pour un attaquant expérimenté, ce qui rend le dossier particulièrement attractif.

Mais Lille devra faire face à la concurrence d’autres clubs européens également intéressés par le profil du Bosnien, dont la cote ne cesse de grimper.

Une étape clé dans la carrière du Bosnien ?

Un transfert au LOSC représenterait une nouvelle étape majeure pour Tabaković. Après s’être imposé en Bundesliga, il pourrait découvrir la Ligue 1 dans un club ambitieux, régulièrement présent sur la scène européenne.

Pour Lille, l’opération aurait tout du pari maîtrisé : un joueur confirmé, immédiatement performant, capable d’apporter une vraie plus-value dans la rotation offensive.