OM Mercato : un crack manqué par le FC Nantes espéré à Marseille, c’est confirmé

Désormais coach de Tottenham, Roberto De Zerbi a confirmé un intérêt passé lors de son passage à l’OM pour Mathys Tel, ancien crack du Stade Rennais qui aurait pu signer au FC Nantes.

Le nom de Mathys Tel (20 ans) continue de faire parler dans les coulisses du mercato européen. L’attaquant français, qui avait révélé avoir choisi le Stade Rennais après avoir snobé le FC Nantes et aujourd’hui joueur de Tottenham, aurait pu connaître un tout autre destin en Ligue 1. Une révélation venue d’Angleterre relance en effet un dossier déjà brûlant du côté de l’OM.

De Zerbi confirme un intérêt passé pour Mathys Tel

Fraîchement nommé entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi a évoqué publiquement ses réflexions sur son secteur offensif lors de sa première conférence de presse. L’Italien a notamment cité plusieurs attaquants de son effectif actuel, avant de lâcher une phrase lourde de sens :

« Nous avons beaucoup de très bons attaquants et nous devons les aider à montrer leurs qualités. Kolo Muani ne fait pas une grande saison, mais c’est un bon joueur. Mathys Tel, je le voulais à Marseille. Xavi Simons est un grand talent. Richarlison et Solanke, vous les connaissez mieux que moi. Nous devons les mettre dans les meilleures conditions. »

Une déclaration qui confirme un intérêt concret du technicien lorsqu’il était à la tête de l’OM, et De Zerbi estimait déjà que le jeune international français possédait un potentiel rare, capable de s’imposer dans un projet de possession et de jeu offensif structuré.

Un profil parfait pour le projet marseillais ?

À l’époque, l’OM cherchait à renforcer sa ligne offensive avec des profils capables d’évoluer dans plusieurs positions. Polyvalent, rapide et technique, Mathys Tel correspondait parfaitement aux standards du coach italien, adepte d’un jeu vertical et offensif.

Finalement, le dossier ne s’était donc pas concrétisé, laissant le joueur poursuivre sa progression hors de France. Le club phocéen aurait pu attirer un joueur à fort potentiel, aujourd’hui installé dans un grand club européen.

Une trajectoire désormais tournée vers la Premier League

Installé à Tottenham, Mathys Tel poursuit sa progression dans un championnat exigeant, tandis que De Zerbi tente désormais de construire un projet compétitif en Angleterre.

Mais cette déclaration restera comme une anecdote révélatrice : l’OM avait bel et bien coché le nom d’un des cracks les plus prometteurs de sa génération.