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OM : c’est officiel pour De Zerbi à Tottenham, son contrat explose par rapport à Marseille !

Par William Tertrin - 31 Mar 2026, 18:30
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C’est désormais officiel, Tottenham Hotspur a annoncé la nomination de Roberto De Zerbi comme nouvel entraîneur principal de l’équipe première, dans un contexte délicat en Premier League.

Un contrat XXL pour un défi immédiat

Le club londonien a confirmé que De Zerbi a signé un contrat de longue durée, soumis à l’obtention d’un permis de travail, pour prendre les rênes de l’équipe. Il remplace Igor Tudor, dont le passage éclair au poste (44 jours) n’a pas permis d’inverser la série de mauvais résultats.

De Zerbi arrive avec pour mission urgente de sauver Tottenham de la relégation : les Spurs ne sont qu’à un point de la zone rouge avec sept matchs restants en championnat. L’Italien a précisément signé pour 5 ans, avec une potentielle clause de sortie anticipée. Il touchera également le 2e salaire de Premier League, derrière Guardiola (23M), et devant Arteta et ses 15M, alors qu’il touchait 6,6 millions bruts à l’OM.

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Un profil tactique reconnu, mais controversé

Quelques semaines après son départ de l’OM, De Zerbi retrouve déjà un banc et un projet, mais son arrivée ne fait pas l’unanimité. Certaines groupes de supporters de Tottenham ont exprimé leur opposition à sa nomination, notamment en raison de décisions prises lors de son passage à Marseille, comme son soutien à Mason Greenwood.

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