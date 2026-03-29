OM : Tudor viré de Tottenham, De Zerbi au duel avec un ancien de Ligue 1 pour le poste

Après seulement 44 jours à la tête de Tottenham, Igor Tudor n’est plus l’entraîneur du club londonien. La direction des Spurs a officialisé son départ ce dimanche, mettant fin à une aventure éclair marquée par des résultats très décevants en Premier League.

Une expérience trop courte et des résultats insuffisants

Nommé le 13 février dernier pour remplacer Thomas Frank, Tudor n’a jamais réussi à inverser la spirale négative de Tottenham. Sans aucune victoire en Premier League depuis son arrivée, les Spurs naviguent dangereusement au-dessus de la zone de relégation, avec une série de défaites qui a précipité la décision du club.

La pression était intense sur le technicien croate, dont l’arrivée avait été perçue comme une solution rapide. Mais malgré une expérience riche à l’international et en club, Tudor n’a pas su répondre aux attentes dans une saison déjà compliquée pour Tottenham.

Tottenham tourne la page, De Zerbi en approche ?

Le limogeage de Tudor intervient alors que Tottenham souhaite relancer sa saison et sécuriser son maintien en Premier League. Avec seulement un point d’avance sur la zone de relégation avant le match décisif face à Nottingham Forest, le club n’a pas hésité à agir.

La direction sportive des Spurs est désormais pleinement engagée dans la recherche d’un nouvel entraîneur capable d’insuffler une dynamique positive avant la fin de la saison. Plusieurs noms ont été évoqués, mais un candidat se détache clairement…

Si le nom d’Adi Hütter, ancien coach de l’AS Monaco entre juillet 2023 et octobre 2025, est évoqué par L’Équipe, celui de Roberto De Zerbi est aussi régulièrement cité. En Angleterre, on annonce que des discussions seraient déjà en cours entre les Spurs et l’ancien entraîneur de l’OM.

Un choix pas totalement consensuel

Cependant, l’arrivée de De Zerbi n’est pas sans controverse. Une partie des supporters de Tottenham s’est exprimée publiquement contre sa possible nomination, notamment en raison de certaines positions passées de l’entraîneur concernant Mason Greenwood qui, selon eux, pourraient être en décalage avec les valeurs du club.

Cette opposition souligne que le choix du prochain entraîneur ne se fera pas uniquement sur des critères sportifs, mais aussi en tenant compte de la cohésion entre l’identité du club et ses supporters.

Tottenham est à un tournant de sa saison. Avec une fin de championnat délicate à gérer, la nomination du prochain entraîneur pourrait être déterminante pour l’avenir du club en Premier League. Si Roberto De Zerbi est officiellement confirmé, il héritera d’un défi majeur : relancer une équipe en crise, tout en répondant aux attentes d’une base de fans exigeante.