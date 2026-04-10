OM : la compo de Beye pour affronter le FC Metz

Voici la compo de l’OM pour affronter le FC Metz.
Ce vendredi, l’OM reçoit la lanterne rouge de Ligue 1, le FC Metz, pour la 29e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Habib Beye. Coup d’envoi à 21h05 au stade Vélodrome.
La compo marseillaise
Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Højbjerg (cap), Timber, Paixão – Greenwood, Aubameyang, Gouiri.
18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€
🚨𝗟𝗘 𝗫𝗜 𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗘𝗡— MercatOM (@Mercat_OM) April 10, 2026
Votre avis sur cette composition concoctée par Habib Beye 🇸🇳 pour affronter Metz❓#TeamOM #OMFCM pic.twitter.com/dQ0TKu5ga8