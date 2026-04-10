OM : la compo de Beye pour affronter le FC Metz

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Voici la compo de l’OM pour affronter le FC Metz.

Ce vendredi, l’OM reçoit la lanterne rouge de Ligue 1, le FC Metz, pour la 29e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Habib Beye. Coup d’envoi à 21h05 au stade Vélodrome.

La compo marseillaise

Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Højbjerg (cap), Timber, Paixão – Greenwood, Aubameyang, Gouiri.