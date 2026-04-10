À LA UNE DU 10 AVR 2026
[22:00]FC Barcelone Mercato : un détail non négligeable complique la vente de Fati à Monaco
[21:40]RC Lens : très gros coup dur pour Jhoanner Chávez au Sparta Prague
[21:20]PSG Mercato : Paris va dégainer, un double transfert à 100 M€ en préparation !
[21:00]ASSE, RC Lens Mercato : une révélation de Ligue 1 échappe aux Verts et aux Sang et Or
[20:44]OM : les supporters dézinguent les joueurs et le nouveau logo avec des banderoles cinglantes
[20:30]FC Nantes : deux très bonnes nouvelles confirmées pour Halilhodžić face à Auxerre !
[20:22]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Girona
[20:10]OM : la compo de Beye pour affronter le FC Metz
[19:50]OM Mercato : une tendance claire se dégage pour l’avenir d’Hojbjerg
[19:33]PSG : une énorme annonce vient régler l’avenir de Luis Enrique !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : la compo de Beye pour affronter le FC Metz

Par William Tertrin - 10 Avr 2026, 20:10
💬 Commenter

Voici la compo de l’OM pour affronter le FC Metz.

Ce vendredi, l’OM reçoit la lanterne rouge de Ligue 1, le FC Metz, pour la 29e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Habib Beye. Coup d’envoi à 21h05 au stade Vélodrome.

La compo marseillaise

Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Højbjerg (cap), Timber, Paixão – Greenwood, Aubameyang, Gouiri.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot