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FRANCE

Liga : le Real Madrid cale contre Girona et laisse filer le FC Barcelone pour le titre

Par William Tertrin - 10 Avr 2026, 23:00
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Ce vendredi soir, le Real Madrid a été tenu en échec 1-1 par Girona au Bernabéu lors d’un match crucial pour encore croire au titre en Liga, après sa défaite en Ligue des champions face au Bayern Munich. En première période, les Madrilènes ont dominé sans réussir à concrétiser, malgré plusieurs occasions, tandis que Girona s’est montré dangereux en contre.

Le score était de 0-0 à la pause, mais au retour des vestiaires, le Real a ouvert le score grâce à un but de Fede Valverde, aidé par une erreur du gardien Gazzaniga. Mais Girona a rapidement réagi en égalisant par le champion du Monde 2018 Thomas Lemar, auteur d’une frappe puissante de loin.

Malgré quelques tentatives, notamment de Kylian Mbappé et Vinícius, le Real a manqué d’efficacité offensive et n’a pas réussi à reprendre l’avantage. En fin de match, Mbappé, repositionné sur le côté, a été plus dangereux mais sans résultat.

Ce nul complique fortement la situation du Real Madrid pour la quête du titre, et le FC Barcelone a désormais l’opportunité de s’envoler à 9 points sur son rival.

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