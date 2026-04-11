ASSE : Gazidis, deux mois et demi plus tard…

Ivan Gazidis, le président de l’ASSE, sera présent ce soir pour le match des Verts contre Dunkerque. Une première depuis deux mois et demi. Et il n’a pas que le match à son programme…

La réception de l’USL Dunkerque s’annonce très importante pour l’AS Saint-Étienne, et ce match marque également le retour à Geoffroy-Guichard de Ivan Gazidis, président des Verts, pour la première fois depuis près de deux mois et demi.

Sa dernière apparition remontait au 31 janvier, lors de la défaite face à Boulogne-sur-Mer (0-1). Depuis, la situation a évolué, tant sur le terrain qu’en dehors.

Une dynamique sportive positive

Sur le terrain, la situation est plus favorable pour l’AS Saint-Étienne. Depuis le changement d’entraîneur et l’arrivée de Philippe Montanier, les résultats sont en nette amélioration.

Les Verts restent sur une série de six victoires et deux matchs nuls, et demeurent invaincus sous la direction du technicien français. Cette dynamique contraste avec la période précédente et permet au club d’aborder ce rendez-vous avec davantage de confiance.

Entre enjeux sportifs et contexte institutionnel, cette journée s’annonce importante pour l’AS Saint-Étienne. Le retour de son président au stade Geoffroy-Guichard intervient dans un moment charnière, où les décisions prises pourraient avoir des répercussions à court et moyen terme.

Un contexte extra-sportif toujours sensible

En parallèle de l’enjeu sportif, l’ASSE est confrontée à une mobilisation importante autour de ses groupes de supporters. Pour la deuxième année consécutive, un dossier est en cours au niveau des autorités concernant une possible dissolution de certains groupes.

Dans ce contexte, plusieurs initiatives ont vu le jour ces derniers jours à Saint-Étienne et dans ses environs. Des messages de soutien ont été affichés dans la ville, tandis que certains commerçants ont également exprimé leur position.

Le club, de son côté, a pris la parole à travers différents acteurs, dont Ivan Gazidis, mais aussi l’entraîneur Philippe Montanier et le défenseur Julien Le Cardinal.

Par ailleurs, plusieurs responsables politiques locaux se sont saisis du dossier, parmi lesquels Pierrick Courbon, Régis Juanico et Pierre-Jean Rochette.

Une rencontre prévue avec les supporters et les élus

Comme l’a révélé Evect, une réunion est prévue au stade Geoffroy-Guichard à l’issue d’une mobilisation organisée par les supporters. Des représentants des groupes concernés, notamment les Magic Fans et les Green Angels, doivent être reçus par la direction du club.

Plusieurs dirigeants de l’ASSE devraient être présents, dont Ivan Gazidis, ainsi que d’autres membres de l’encadrement. Des élus locaux sont également attendus.

L’objectif de cette rencontre est double : échanger autour de la situation actuelle et préparer une échéance importante à venir devant la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.