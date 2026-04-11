Au lendemain du match nul du Real Madrid contre Gérone (1-1), le FC Barcelone peut prendre neuf points d’avance sur son rival séculaire en tête de la Liga s’il bat l’Espanyol en cette fin d’après-midi.

Trois jours après une défaite très douloureuse contre l’Atlético Madrid (0-2) au Camp Nou en quarts de finale aller de la Champions League, le FC Barcelone est de retour sur les terrains. Et encore à domicile. Il reçoit l’Espanyol pour le compte de la 31e journée de Liga. Avec un objectif évident : vaincre le voisin, seulement 10e au classement, pour prendre neuf points d’avance sur les Merengue en tête de la Liga. Ce qui, si l’écart se maintient, pourrait permettre de fêter le titre lors du prochain Clasico…

La grande interrogation concernant le onze de départ concerne l’envie d’Hansi Flick de reposer ses cadres ou pas. La tentation est forte de laisser un Lamine Yamal, qui a arrêté son entraînement hier, sur le banc afin qu’il soit en forme au Metropolitano mardi prochain pour le quart retour de C1. L’ailier a été beaucoup mis à contribution ces derniers temps, de même que Pedri, Fermin ou Pau Cubarsi. Leur entraîneur va-t-il leur accorder un peu de repos lors du derby ? La réponse est tombée avec le onze suivant :

J.Garcia – Araujo, Cubarsi, Martin, Baldé – Pedri, Garcia – Yamal, Gavi, Fermin – Torres.