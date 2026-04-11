Le Fenway Sports Group, qui possède notamment Liverpool, se serait intéressé au FC Nantes ces dernières saisons mais aurait renoncé pour plusieurs raisons… dont la contestation des supporters !

L’année prochaine, Waldemar Kita « fêtera » ses vingt ans aux commandes du FC Nantes. Sur ces décennies, les supporters canaris ont réclamé son départ la plupart du temps. La relégation qui se dessine devrait accentuer le phénomène. Jusqu’à présent, les fans de la Maison Jaune étaient restés fidèles au club et à une certaine idée du football. Mais leur exaspération a atteint un seuil critique depuis janvier, qui fait que la Brigade Loire est muette et la résignation omniprésente. Mais le pire, c’est que, selon Emmanuel Merceron, l’attitude des supporters serait l’un des facteurs ayant conduit l’un des potentiels repreneurs à fuir !

Fenway (Liverpool) s’est renseigné sur le FCN ces deux dernières années

Sur X, aujourd’hui, l’insider a écrit : « Bah si, il y a eu des offres de rachat ces dernières années, celle du Collectif Nantais de 80 M€, déjà. Puis BlueCo est venu voir avant Strasbourg et, dans les deux dernières années, Fenway Group (Liverpool) s’est penché sérieusement sur le FCN. Mais plusieurs facteurs les auraient rebuté tel que le prix exorbitant du club et la potentielle fronde des supporters contre la multi ». L’exemple strasbourgeois, où les ultras sont en guerre ouverte contre la multi-propriété, a donc refroidi Fenway, de même que l’attitude des supporters nantais, très critiques envers la famille Kita.

Le Fenway Sports Group, en plus d’avoir des moyens conséquents, a aussi une gestion très intéressante, qui a permis à Liverpool (adversaire du PSG en quarts de finale de la Champions League) de renouer avec les titres de champion en Angleterre, tout en agrandissant Anfield et en devenant une puissance financière, le tout sans se dénaturer ni renoncer à ses principes. Exactement ce qu’il aurait fallu au FC Nantes…

Bah si, celle du collectif nantais de 80M€ déjà. Puis BlueCo est venu voir avant Strasbourg et dans les 2 dernières années Fenway Group (Liverpool) s'est penché sérieusement sur le FCN. Mais plusieurs facteurs les auraient rebuté tel que le prix exhorbitant du club et la… — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) April 11, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2