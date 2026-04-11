A 18 ans et 272 jours, Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 100 matches en Liga, devant une légende du Real Madrid.

C’était la grosse inconnue du onze de départ du FC Barcelone ce samedi : Hansi Flick allait-il laisser Lamine Yamal sur le banc pour la réception de l’Espanyol ? L’ailier n’avait pas terminé la séance de la veille et il était question de le laisser au repos afin qu’il soit en pleine forme mardi prochain pour le quart de finale retour de Champions League sur la pelouse de l’Atlético. Mais Yamal est prépondérant à la bonne marche des Blaugranas, alors son entraîneur a décidé de l’aligner d’entrée contre les Pericos. Et il a bien fait !

Raul envoyé aux oubliettes !

Car Lamine Yamal a été passeur décisif sur les deux premiers buts de son équipe. Il a d’abord déposé un corner sur la tête de Ferran Torres à la 10e, avant de lancer l’attaquant dans la profondeur d’un extérieur pied gauche délicieux. Mais ce n’est pas par ses passes décisives que l’ailier barcelonais a battu un énième record. C’est par son âge. A 18 ans et 272 jours, il est devenu le plus jeune joueur à avoir disputé 100 matches de Liga. Il efface ainsi des tablettes Raul, légende du Real Madrid qui y était parvenu à 19 ans et 285 jours.

Le meilleur est peut-être encore à venir pour Lamine Yamal, qui pourrait remporter un troisième titre de champion d’Espagne à seulement 18 ans (2023, 2025 et 2026). Un bilan et un palmarès aussi exceptionnels que son jeu est spectaculaire.

Lamine Yamal (18 ans et 272 jours) est le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 100 matchs en Liga devant Raul (19 ans et 285 jours). #BarcaEspanyol — Stats Foot (@Statsdufoot) April 11, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

14/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League