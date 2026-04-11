Vainqueur 4-1 de l’Espanyol grâce à un grand Lamine Yamal, le FC Barcelone compte désormais neuf points d’avance sur le Real Madrid en tête de la Liga. Il pourrait décrocher le titre lors du Clasico du 10 mai…

Au lendemain du match nul du Real Madrid face à Gérone (1-1), le FC Barcelone avait l’occasion de prendre ses distances avec son rival séculaire en tête de la Liga. Hansi Flick allait-il profiter du faux pas du rival pour aligner un onze hybride afin de reposer ses meilleurs joueurs en prévision du quart de finale retour de Champions League contre l’Atlético à Madrid mardi ? Pas du tout ! L’entraîneur allemand a envoyé la plupart de ses forces vives dans le jeu du derby, de Joan Garcia à Lamine Yamal en passant par Pedri.

Yamal, deux passes décisives et un but

Et ça a payé. Porté par un grand Lamine Yamal, le Barça s’est imposé 3-1 face aux Pericos. L’ailier droit, qui n’avait pourtant pas fini l’entraînement de la veille en raison d’un pépin, a été impérial d’entrée de jeu. A la 10e, il a déposé un corner sur la tête de Ferran Torres. Un quart d’heure plus tard, il a récidivé pour le même partenaire, cette fois d’un extérieur du pied gauche. Un geste technique signature. A la 87e, parti à la limite du hors-jeu, il a bien pressé le gardien de l’Espanyol et marqué dans le but vide. Enfin, à la 89e, il a été avant-dernier passeur pour Dani Olmo, qui a centré pour la volée de Marcus Rashford.

4-1, ce n’est peut-être pas révélateur de la physionomie de la partie mais l’essentiel est ailleurs. Avec neuf points d’avance, le Barça a une main et quatre doigts sur le trophée de la Liga. Et il peut rêver d’une humiliation rare du Real Madrid : être sacré champion lors du Clasico. Celui-ci aura lieu le 10 mai, à quatre journées de la fin. En cas de succès par deux buts d’écart, le FC Barcelone, douze points d’avance et une meilleure différence de buts particulière, pourrait célébrer une 29e Liga. Mais au rythme où vont les Blaugranas, il est probable que le sacre arrive encore plus tôt !

Lamine qui a célébré avant de mettre le ballon dans le but ahaha 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/fOsuwR4sza — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) April 11, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

14/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League