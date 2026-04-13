Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Avec l’intronisation surprise de Stéphane Richard à la présidence par Frank McCourt, l’avenir de Mason Greenwood (24 ans) pourrait être réglé rapidement.

C’est une nouvelle ère qui s’ouvre à l’OM. Avec l’arrivée annoncée de Stéphane Richard à la présidence du club, l’Olympique de Marseille entre dans un cycle totalement différent, marqué par une volonté claire de changement et d’audace sur le marché des transferts.

Dans ce contexte, un premier dossier XXL commencerait déjà à prendre forme. Selon Jeunes Footeux, l’OM envisagerait une opération estimée à 27 millions d’euros pour compenser un départ majeur attendu dans le secteur offensif. Et ce départ, c’est celui de Mason Greenwood, dont l’avenir semble s’éloigner de la Canebière. Auteur de performances de haut niveau, l’ailier anglais pourrait laisser un vide important sur le côté droit de l’attaque marseillaise.

Hadj Moussa en tête de gondole ?

Pour le remplacer, une piste se détache clairement : Anis Hadj Moussa. L’international algérien de 24 ans, actuellement au Feyenoord, sort d’une saison pleine avec 11 buts et 7 passes décisives, confirmant son statut de révélation en Eredivisie.

Son profil séduit particulièrement en interne. Dribbleur explosif, capable de faire la différence en un contre un, Hadj Moussa affiche une réussite impressionnante dans ses duels offensifs. Son pied gauche, utilisé depuis le côté droit, lui permet de rentrer intérieur et de créer un danger constant dans les 30 derniers mètres.

Le mercato de l’OM déjà lancé

Mais au-delà des statistiques, c’est son intensité qui attire l’attention. Actif dans le pressing, généreux dans les efforts défensifs, il correspond parfaitement à l’idée d’un joueur capable de s’intégrer dans un projet plus exigeant physiquement.

Évalué à environ 27 millions d’euros par Feyenoord, le joueur représente un investissement conséquent. Mais pour la nouvelle direction, ce type de pari pourrait incarner la volonté de reconstruire l’attaque marseillaise autour de profils jeunes, explosifs et décisifs. Ce choix marquerait aussi une rupture claire avec les cycles précédents. Reste à savoir si ce dossier aboutira, mais une chose est certaine : à l’OM, le mercato s’annonce déjà bouillant.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)