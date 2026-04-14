Décevant depuis deux matches, Matthis Abline devrait être durement sanctionné pour la fin de saison du FC Nantes selon les supporters.

Au FC Nantes, la fin de saison s’annonce plus que tendue. Dans un contexte déjà fragile, les performances de Matthis Abline inquiètent en interne comme chez les supporters. Décevant lors des deux dernières sorties, l’attaquant des Canaris semble avoir perdu du crédit au moment où chaque match devient décisif dans la course au maintien.

Les supporters tranchent sans détour

Le sondage publié par But! illustre parfaitement l’agacement ambiant autour de son cas. À la question « Que doit faire Halilhodzic avec Abline ? », les résultats sont très clairs :

45,5 % : le mettre sur le banc et rapidement

45,5 % : procéder à un recadrage ferme

9,1 % : le faire jouer pour mieux le vendre

Une tendance sans ambiguïté, qui reflète une impatience grandissante autour du jeune attaquant.

Halilhodzic face à un choix fort

Dans ce contexte, la position de Vahid Halilhodzic sera scrutée de près avant la réception du Stade Brestois à la Beaujoire (dimanche, 17h15). Le technicien bosnien, connu pour son exigence et sa rigueur, pourrait être tenté d’envoyer un signal fort au vestiaire en modifiant son animation offensive. Un choix qui pourrait soit relancer Abline… soit l’écarter durablement de la rotation.

Un sprint final sous tension au FC Nantes

À ce stade de la saison, chaque décision compte double. Entre pression du classement et attentes des supporters, le FC Nantes marche sur une corde raide. Et le cas Abline pourrait bien devenir l’un des symboles de ce sprint final sous haute tension.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)