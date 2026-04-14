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FRANCE

Atlético – FC Barcelone : le onze blaugrana pour une nouvelle remontada de légende

Par Raphaël Nouet - 14 Avr 2026, 19:47
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L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, en conférence de presse.

Battu 2-0 au Camp Nou en quarts de finale aller de la Champions League, le FC Barcelone doit réaliser un exploit sensationnel ce soir sur la pelouse de l’Atlético pour espérer franchir ce tour.

Depuis six jours et leur défaite amère à domicile face aux Colchoneros (0-2), les joueurs du FC Barcelone sont en boucle. A l’instar de ce qu’avait fait Luis Enrique après le 0-4 au Parc en 2017, ils ne cessent de répéter qu’un renversement de situation est possible. Lamine Yamal, notamment, a multiplié les messages en ce sens sur les réseaux sociaux. Cela avait bien fonctionné il y a neuf ans avec une remontada de légende. Est-ce que ce sera le cas ce soir ?

Cela s’annonce compliqué car l’Atlético n’a pas son pareil pour défendre un avantage. Et s’il est régulièrement battu par les Blaugranas, ce n’est jamais sur de gros scores. Sauf cette saison en demi-finales retour de la Coupe du Roi. Après avoir remporté l’aller 4-0, le club madrilène avait eu très chaud au Camp Nou, s’inclinant 0-3. Avec un tel score, le Barça se qualifierait ce soir. Voici le onze blaugrana choisi par Hansi Flick :

J. Garcia – Koundé, Garcia, Martin, Cancelo – Gavi, Pedri – Yamal, Olmo, Fermin – Torres.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

14/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)
22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)
24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League

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