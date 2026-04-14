CMA CGM, qui est contrôlé par Rodolphe Saadé, ne postulera pas au naming du stade Vélodrome. Le fantasme de la vente de l’OM se poursuit avec un Frank McCourt prêt à brader le club…

Deux annonces sont tombées ce mardi concernant l’Olympique de Marseille. La première, c’est que CMA CGM ne postulera pas au naming du Vélodrome. Sur X, le journaliste Bruno Blanzat a écrit : « Le Vélodrome ne s’appellera pas le « CMA CGM Vélodrome ». L’entreprise marseillaise n’est pas intéressée par le naming du Vélodrome, dont le contrat avec Orange s’arrête le 2 juin. L’OM discute « avec quelques entreprises », dont Orange ». La compagnie de Rodolphe Saadé, souvent cité comme potentiel repreneur du club, est déjà sponsor maillot du club phocéen. Elle ne compte pas aller plus loin.

« Si quelqu’un arrive avec 600 ou 700 millions d’euros… »

La deuxième information concerne une possible vente. Sur La Chaîne L’Equipe, le journaliste Hugo Guillemet l’a évoquée, en expliquant qu’elle était surtout liée au fait que l’OM ne réalise pas une grande saison. Selon lui, Frank McCourt, qui valorise son club à plus d’un milliard d’euros, accepterait une offre largement inférieure : « La réalité, c’est que si quelqu’un arrive avec 600 ou 700 millions d’euros, McCourt va probablement vendre ». Un montant déjà astronomique pour un club français et qui couvrirait à peine les sommes investies par l’homme d’affaires américain depuis son arrivée en 2016.

Le serpent de mer de la vente continue de remonter à la surface à intervalles réguliers mais la tendance reste quand même à une ouverture du capital, comme annoncé par Frank McCourt vendredi dernier. Mais même pour ça, la mission s’annonce ardue pour l’OM…

Salut la #TeamOM!

INFO #OM:

Le Vélodrome ne s'appellera pas le "CMA CGM Vélodrome".

L'entreprise marseillaise n'est pas intéressée par le naming du Vélodrome, dont le contrat avec Orange s'arrête le 2 juin.

L'OM discute "avec quelques entreprises", dont Orange.@ici_provence pic.twitter.com/neTthYtude — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) April 14, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)