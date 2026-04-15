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FRANCE

FC Barcelone : Raphinha risque lourd après son coup de sang, un précédent au PSG existe

Par Raphaël Nouet - 15 Avr 2026, 18:40
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Raphinha souriant ironiquement aux supporters de l'Atlético.

Pour avoir ouvertement déclaré que le FC Barcelone s’était voler face à l’Atlético Madrid (2-1), Raphinha risque une lourde sanction de l’UEFA.

Raphinha risque de ne plus jouer la Champions League pendant un long moment ! Déjà privé des deux quarts de finale contre l’Atlético Madrid (0-2 ; 2-1) après s’être blessé avec la sélection brésilienne, l’ailier pourrait être suspendu trois matches par l’UEFA. C’est la sanction qui attend les joueurs ayant dérapé dans les médias comme l’a fait l’ancien Rennais hier soir. Après l’élimination des Blaugranas, Raphinha a été interrogé par des journalistes sur son sentiment et il a clairement dit que le FCB s’était fait voler par Clément Turpin, qui a annulé un but tout en privant son équipe de deux pénaltys.

Il a aussi provoqué les supporters de l’Atlético

Le délégué de l’UEFA a très certainement noté ces propos dans son rapport. Surtout que Raphinha n’a pas fait que ça. Avant, pendant et après la partie, il a multiplié les gestes provocateurs envers les supporters de l’Atlético. Sur une vidéo, on le voit notamment signifier à l’un d’entre eux que son équipe sera éliminée au prochain tour avant de se toucher les parties. Le Brésilien avait tenu à être auprès de ses partenaires pour ce rendez-vous important mais il pourrait payer très cher son esprit collectif… Pour rappel, Neymar avait pris trois matches pour le même genre de propos suite à l’élimination du PSG face à Manchester United en 2019…

Au-delà de Raphinha, de nombreux Barcelonais sont pointés du doigt ce mercredi, au lendemain d’un match où leur attitude a été parfois limite. Le Barça alignait le onze le plus jeune de son histoire en Coupe d’Europe, cela s’est ressenti par des comportements très agressifs à l’encontre de l’arbitre ou des Colchoneros.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)
22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)
03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)
24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

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