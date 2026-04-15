Au lendemain de l’élimination du FC Barcelone de la Champions League, Lamine Yamal a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il lie son avenir aux Blaugranas. Le PSG est prévenu !

A seulement 18 ans, Lamine Yamal a prouvé hier soir quel grand joueur il est déjà ! Le prodige du FC Barcelone avait multiplié les provocations envers l’Atlético avant le quart de finale retour de Champions League. Il avait promis d’être au rendez-vous et il l’a été. Il a marqué dès la 4e minute et a mis le feu dans la défense colchonera à chaque fois qu’il a eu le ballon. Il a également eu une attitude exemplaire quand certains de ses partenaires blaugranas pétaient les plombs, avant de saluer tout le monde au coup de sifflet final, même les arbitres qui n’ont pourtant pas aidé son équipe.

« Nous sommes le Barça, et nous reviendrons là où est notre place »

Ce mercredi, au lendemain de l’élimination, il a publié un message fort sur Instagram : « Nous avons tout donné, mais ce n’était pas suffisant. C’est juste une partie du chemin : pour atteindre le sommet, il faut grimper, et nous savons que ce ne sera pas facile, qu’on nous ne facilitera les choses. Mais abandonner n’est pas une option. Nous avons plus qu’assez de raisons d’être optimistes, et nous nous engageons à fond pour cela. Chaque erreur est une leçon, et ne doutez pas que nous apprendrons de chacune. Nous sommes le Barça, et nous reviendrons là où est notre place. Mes parents m’ont appris qu’un homme doit toujours tenir sa parole… et nous la ramènerons à Barcelone. Sempre Barça ! ».

Une déclaration qui tend à prouver que Lamine Yamal veut faire toute sa carrière dans son club de cœur. Et donc ignorer les avances répétées du PSG, prêt à battre tous les records d’indemnité pour l’attirer à Paris. Les supporters blaugranas doivent espérer qu’il aura plus de volonté que ses deux idoles, Neymar et Lionel Messi, qui ont toutes les deux finir par dire oui à l’argent du Qatar… avant de le regretter !

🚨📱 Lamine sur Instagram :



« Nous avons tout donné, mais ce n'était pas suffisant. C'est juste une partie du chemin : pour atteindre le sommet, il faut grimper, et nous savons que ce ne sera pas facile, qu’on nous ne facilitera les choses. Mais abandonner n'est pas une option.… pic.twitter.com/9JaXFe1cAb — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) April 15, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)