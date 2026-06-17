Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

En pleine Coupe du Monde, le PSG a quasiment bouclé deus signatures prometteuses au mercato estival.

Le PSG ne se contente pas de suivre les performances de ses internationaux à la Coupe du Monde. En parallèle, les dirigeants parisiens poursuivent leur travail de fond avec un objectif clair : sécuriser les plus grands espoirs du club avant qu’ils ne soient convoités ailleurs. Et deux dossiers importants semblent aujourd’hui en passe d’être définitivement bouclés.

Alessandro Longoni va passer un cap

Selon L’Équipe, Alessandro Longoni (18 ans) devrait prochainement signer son premier contrat professionnel avec le PSG. L’ouverture officielle du mercato doit permettre d’accélérer les dernières formalités du dossier. Le jeune Italien va s’engager pour une durée de trois ans avec le club de la capitale. Un signe fort de confiance de la part de la direction parisienne envers un joueur considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération.

Dans un premier temps, Longoni devrait évoluer entre les équipes de jeunes et le groupe professionnel afin de poursuivre progressivement son développement. Cette stratégie s’inscrit dans la volonté du PSG de donner davantage de place aux jeunes talents à fort potentiel tout en leur permettant d’intégrer progressivement les exigences du très haut niveau. Dans ce contexte, Lucas Chevalier peut se sentir en danger…

Mayulu repousse les géants européens pour le PSG

L’autre excellente nouvelle concerne Senny Mayulu. Selon RMC Sport, le milieu de terrain polyvalent est tombé d’accord avec les dirigeants parisiens pour prolonger son contrat jusqu’en 2031. Une opération particulièrement importante pour le PSG tant le joueur était observé par plusieurs grands clubs européens. Le Bayern Munich et Chelsea surveillaient notamment attentivement l’évolution des discussions, prêts à profiter de la moindre hésitation pour tenter leur chance. Mais le dossier n’a finalement jamais véritablement inquiété les dirigeants parisiens. Malgré l’intérêt de plusieurs cadors européens, Mayulu a toujours affiché sa volonté de poursuivre son aventure dans son club formateur.

Un choix qui confirme son attachement au projet du PSG mais aussi sa confiance dans les opportunités qui pourraient lui être offertes dans les prochaines années. Pour Luis Campos, cette prolongation représente une victoire stratégique. Le conseiller sportif portugais poursuit ainsi son travail de sécurisation des meilleurs éléments issus du centre de formation. Avec les dossiers Longoni et Mayulu quasiment finalisés, Paris envoie un message fort. Deux signatures qui ne feront peut-être pas autant de bruit qu’un transfert spectaculaire, mais qui pourraient s’avérer déterminantes pour l’avenir du champion de France.