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FRANCE

ASSE Mercato : la signature d’un attaquant officialisée !

Par William Tertrin - 18 Juin 2026, 17:20

Le jeune attaquant stéphanois Medhy Lutin Zidée, né en 2008 et issu du centre de formation de l’ASSE, a signé son premier contrat professionnel avec les Verts.

L’ASSE continue de miser sur sa formation. Ce jeudi, le club du Forez a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Medhy Lutin Zidée, jeune attaquant de la génération 2008, formé au sein du centre Robert-Herbin.

Arrivé à l’ASSE en 2023 en provenance du FC Montfermeil, l’ailier droit s’est rapidement imposé comme l’un des profils offensifs prometteurs de sa catégorie. Percutant et rapide, il s’est illustré avec le groupe formation avant de franchir un nouveau cap la saison dernière en intégrant le groupe réserve dirigé par Sylvain Gibert.

Un contrat jusqu’en 2029

Selon les informations communiquées par le club, Medhy Lutin Zidée est désormais lié à l’AS Saint-Étienne jusqu’en 2029. Il rejoint ainsi d’autres jeunes talents de sa génération déjà passés professionnels, confirmant la volonté du club de sécuriser ses meilleurs espoirs issus du centre de formation.

Cette signature confirme la dynamique de l’ASSE autour de sa confiance placée chez les jeunes joueurs, déjà représentée par plusieurs joueurs du centre qui ont porté le maillot vert chez les pros la saison dernière, comme Moueffek, Nadé, Pedro, El Jamali, Gadegbeku, Eymard ou encore N’Guessan.

ASSE

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