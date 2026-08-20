Le FC Nantes connaît un début de saison particulièrement inquiétant. Après deux défaites en deux journées, les Canaris occupent la dernière place de Ligue 2. Et alors que le club doit rapidement renforcer son effectif pour viser la remontée, le mercato pourrait lui aussi se retrouver sérieusement bloqué.

Le FC Nantes ne pouvait difficilement imaginer pire scénario. Après une première défaite à huis clos contre le Red Star (0-1), le 8 août, les Canaris ont encore chuté vendredi soir à Laval (1-2). L’équipe de Michel Der Zakarian a craqué dans les dernières minutes après une erreur du jeune Tylel Tati, 18 ans, dont la passe a permis à Mathys Houdayer d’offrir la victoire aux Lavallois.

Le FC Nantes déjà dans l’urgence

Après deux journées, le FC Nantes est donc dernier de Ligue 2. Le contenu inquiète également. Les Canaris ont semblé davantage subir les événements que les contrôler, avec trop peu de solutions lorsque la rencontre leur échappait. Pour un club fraîchement relégué et candidat à la remontée immédiate, ce départ est forcément préoccupant. Deux journées ne suffisent évidemment pas à condamner une saison.

Mais l’histoire récente n’est pas particulièrement rassurante. Parmi les six derniers clubs relégués de Ligue 1 dans les années 2000 à avoir commencé leur saison de Ligue 2 par deux défaites, un seul a finalement obtenu la montée : Troyes en 2017. Le RC Lens, en 2012, et Dijon, en 2022, avaient même terminé dans la deuxième moitié du classement. Cette statistique ne prédit évidemment pas l’avenir du FC Nantes. Elle souligne toutefois l’importance de rapidement stopper l’hémorragie.

Le mercato du FC Nantes en danger ?

Et c’est peut-être là que se situe le problème le plus préoccupant pour les Canaris. Alors que Nantes aurait besoin de renforts pour corriger les lacunes observées lors des premières journées, le marché des transferts ne semble pas tourner en faveur du club. Emmanuel Merceron résume la situation de manière particulièrement claire : « ça travaille aux ventes, mais les arrivées, personne ne veut venir. » Une phrase qui en dit long sur les difficultés actuelles du FC Nantes. Le club doit donc tenter de vendre certains éléments tout en essayant d’attirer de nouveaux joueurs capables de renforcer immédiatement l’équipe.

Or, avec un début de saison aussi compliqué, la tâche devient forcément plus délicate. Pour le moment, Michel Der Zakarian conserve la confiance de sa direction. Le club ne souhaite donc pas tirer de conclusions définitives après seulement deux journées. Mais l’entraîneur nantais doit rapidement trouver les solutions. Car les problèmes ne concernent pas uniquement les résultats. Le manque d’efficacité, les erreurs individuelles et l’absence de réaction dans les moments importants commencent déjà à peser. Et sans renforts supplémentaires, Der Zakarian pourrait devoir composer avec un effectif qui montre déjà ses limites.