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FRANCE

FC Nantes Mercato : changement de plan pour le transfert d’Antoine Joujou

Par William Tertrin - 20 Août 2026, 19:40
Antoine Joujou

Alors que son arrivée au FC Nantes se précise, Antoine Joujou va finalement s’engager avec les Canaris pour une durée différente de celle initialement annoncée.

Le FC Nantes tient un nouveau renfort offensif. Après un début de saison compliqué en Ligue 2, marqué par deux défaites en deux journées, le club nantais accélère sur le marché des transferts et s’apprête à accueillir Antoine Joujou. L’ailier français de 23 ans arrive en provenance de Parme.

Un transfert estimé à 1 million d’euros

Comme annoncé par L’Équipe, les discussions entre Nantes et Parme ont rapidement avancé. Les deux clubs ont trouvé un accord autour d’un transfert estimé à 1 million d’euros, avec également un pourcentage à la revente selon les informations ajoutées par Onze Mondial.

Formé au Havre AC, Antoine Joujou avait rejoint Parme à l’été 2024 après s’être révélé en Normandie. Le club italien l’avait ensuite prêté au HAC, puis à Famalicão, au Portugal, où il a disputé 23 rencontres de championnat la saison dernière pour trois buts et une passe décisive.

Quatre ans de contrat, et non pas trois

Le joueur doit désormais passer sa visite médicale ce vendredi avant de signer son contrat avec le FC Nantes, qui sera de quatre saisons et non trois comme ce qui avait déjà été annoncé. L’opération devrait lui permettre de s’inscrire dans la durée chez les Canaris.

Son arrivée intervient toutefois trop tard pour lui permettre d’être retenu dans le groupe nantais pour la rencontre face à Rodez, prévue vendredi.

Avec ce recrutement, le FC Nantes espère apporter davantage de solutions sur les ailes et surtout relancer une attaque en difficulté depuis le début de cette nouvelle saison en Ligue 2.

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