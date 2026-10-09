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OM Mercato : un serial buteur a signé à Marseille !

Par Bastien Aubert - 9 Oct 2026, 11:40

En manque de solution offensive, Bruno Genesio pourrait enfin détenir la perle rare à l’OM.

L’OM prépare aussi l’avenir. En parallèle du mercato de l’équipe première, le club marseillais continue de renforcer son centre de formation. Parmi les nouveaux visages arrivés cet été figure Joshua Kavoka, un jeune attaquant qui s’est distingué la saison dernière avec le CS Brétigny.

Kavoka, un finisseur déjà remarqué à l’OM

Son bilan avait de quoi attirer l’attention : 16 buts en 22 matchs avec les U17. Des statistiques qui ont convaincu l’OM de miser sur son potentiel. Le CS Brétigny a officialisé son arrivée à Marseille en juillet dernier, saluant une progression marquée par davantage de constance et d’efficacité.Né en 2009, Joshua Kavoka fait partie des jeunes attaquants sur lesquels l’OM entend s’appuyer pour renforcer ses équipes de formation. Son rendement devant le but constitue son principal atout.

Avec 16 réalisations en 22 rencontres la saison passée, il a affiché une efficacité intéressante à l’échelle du championnat U17 National. Il doit désormais confirmer dans un environnement plus exigeant, où la concurrence est particulièrement importante. Le club marseillais l’a intégré à son projet de formation avec l’objectif de poursuivre sa progression. Kavoka figure bien dans l’effectif des U19 de l’OM pour la saison 2026-2027. Selon BeloFoot13, l’attaquant s’est rapidement adapté à son nouvel environnement. Il aurait notamment marqué en septembre sur la pelouse du Nice Cavigal avec les U19 Nationaux. Une première étape encourageante pour un joueur qui découvre un nouveau club et un nouveau cadre de travail.

L’OM continue de préparer l’avenir

Kavoka aurait ensuite poursuivi sur sa lancée avec la réserve marseillaise en National 2, en trouvant également le chemin des filets lors du déplacement à Gallia Lucciana. Sur cette action, le jeune attaquant aurait profité d’un magnifique centre de Milan Leccesse, autre espoir phocéen. Une combinaison entre deux jeunes joueurs qui illustre les possibilités offertes par la formation marseillaise.L’arrivée de Kavoka s’inscrit dans une stratégie plus large : attirer des profils prometteurs capables de progresser au sein du club avant, éventuellement, de se rapprocher du groupe professionnel.

Pour le jeune attaquant, le chemin reste toutefois long. Ses premiers buts avec les équipes marseillaises sont encourageants, mais il devra confirmer sa régularité et franchir plusieurs étapes avant de pouvoir prétendre à une place chez les professionnels. L’OM dispose en tout cas d’un nouveau profil offensif à suivre. Après ses 16 buts en 22 matchs avec Brétigny, Joshua Kavoka semble avoir bien lancé son aventure à Marseille. Reste désormais à transformer ces débuts prometteurs en progression durable.

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