Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 6e journée de Ligue 1 disputée ce week-end.

Le week-end a souri aux deux clubs. À Bollaert, le RC Lens a signé une victoire importante contre l’OL (2-1), de quoi relancer la dynamique après un début de saison compliqué. Le Stade Rennais a, de son côté, largement dominé l’AJ Auxerre et confirmé sa bonne forme.

Le RC Lens récompensé après l’OL

Le RC Lens réalise un joli coup avec quatre représentants dans le onze de la 6e journée : Ismaëlo Ganiou, Michaël Cuisance, Florian Thauvin et l’entraîneur Yannick Cahuzac. La victoire contre Lyon constitue un signal positif pour les Sang et Or, qui avaient besoin de points et de confiance. Thauvin a notamment été l’un des grands artisans du succès lensois, tandis que Ganiou et Cuisance ont également convaincu. La présence de Yannick Cahuzac souligne aussi l’importance de la réaction collective.

Le technicien a su préparer son équipe pour ce rendez-vous face à un adversaire lyonnais ambitieux. Pour le RC Lens, cette reconnaissance est bienvenue après des premières semaines mouvementées. Florian Thauvin continue de prendre une place importante dans le projet lensois. Son expérience et sa capacité à faire des différences dans les moments clés sont précieuses pour une équipe qui cherche encore de la régularité. Face à Lyon, les Sang et Or ont su répondre présent dans un match important pour leur confiance. Cette distinction individuelle vient récompenser une prestation qui a pesé dans le résultat final.

Le Stade Rennais également à l’honneur

Le Stade Rennais n’est pas en reste après sa victoire contre Auxerre. Bryan Reynolds est notamment récompensé après avoir délivré deux passes décisives. Le piston rennais a joué un rôle déterminant dans l’animation offensive de son équipe. Mahamadou Nagida figure également parmi les joueurs mis en avant.

Le défenseur du Stade Rennais a notamment récupéré six ballons au cours de la rencontre, illustrant son activité et son implication dans le travail défensif. En attaque, le Brestois Ludovic Ajorque et le Monégasque Matthis Abline sont eux aussi cités dans la sélection évoquée.