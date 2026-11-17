Voici le Top 10 des meilleurs dribbleurs de Ligue 1 après dix journées de championnat.

Après dix journées de championnat, certains joueurs se distinguent particulièrement par leur capacité à éliminer leurs adversaires. Et dans cet exercice, un nom se détache nettement : Gessime Yassine.

Gessime Yassine largement en tête du classement

La première place ne souffre d’aucune contestation. Avec 30 dribbles réussis, l’ailier du RC Strasbourg domine largement ses concurrents après dix journées de Ligue 1. Il affiche une capacité remarquable à éliminer ses adversaires grâce à sa technique, sa vivacité et son aisance dans les petits espaces. Il devance de douze unités son premier poursuivant, une avance particulièrement significative à ce stade de la saison. Derrière lui, Amine Sbaï, joueur d’Angers SCO, occupe la deuxième position avec 18 dribbles réussis.

Désiré Doué et Amine Harit représentent le PSG et l’OM

Le PSG place également un joueur sur le podium. Désiré Doué totalise 17 dribbles réussis et partage la troisième place avec Lamine Sy, de l’AJ Auxerre. L’OM est aussi représenté dans ce classement grâce à Amine Harit. Le milieu offensif marseillais compte 16 dribbles réussis, soit autant que Kévin Danois, autre joueur de l’AJ Auxerre. Le club bourguignon réalise d’ailleurs une belle performance collective avec trois représentants dans ce Top 10 : Lamine Sy, Kévin Danois et Romain Faivre.

Le Top 10 complet des meilleurs dribbleurs de Ligue 1

Voici le classement après dix journées de championnat, selon les statistiques présentées par la Ligue 1 :

Rang Joueur Club Dribbles réussis 1 Gessime Yassine Strasbourg 30 2 Amine Sbaï Angers SCO 18 3 Désiré Doué PSG 17 4 Lamine Sy AJ Auxerre 17 5 Amine Harit OM 16 6 Kévin Danois AJ Auxerre 16 7 Romain Faivre AJ Auxerre 15 8 Simon Ebonog Le Havre AC 15 9 Arsène Kouassi FC Lorient 14 10 Djibril Ouziad Le Havre AC 14

L’AJ Auxerre, le club le mieux représenté

Au-delà de la domination de Gessime Yassine, une autre statistique mérite d’être soulignée : l’AJ Auxerre place trois joueurs dans ce classement, avec Lamine Sy, Kévin Danois et Romain Faivre. Le Havre AC compte également deux représentants grâce à Simon Ebonog et Djibril Ouziad. Ce classement rappelle que la capacité à éliminer en un contre un reste une arme importante en Ligue 1. Mais après dix journées, le grand gagnant est bien Gessime Yassine, qui compte déjà 30 dribbles réussis et possède une avance impressionnante sur ses poursuivants.