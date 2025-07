FC Nantes : Franck Kita a eu un coup de foudre pour Luis Castro

Lors de la conférence de présentation de Luis Castro comme nouvel entraîneur, le directeur général du FC Nantes, Franck Kita, a expliqué comment il était tombé sous le charme du Portugais.

Le FC Nantes a mis plusieurs semaines pour trouver un successeur à Antoine Kombouaré. Mais, après de longues négociations avec Dunkerque, il a fini par mettre la main sur Luis Castro. Et à entendre Franck Kita, le Portugais est rapidement devenu une évidence pour la direction canarie. Certes, à cette période de l’année, tout est toujours rose entre les entraîneurs et leurs patrons. C’est pendant la compétition que le temps vire parfois à l’orage. Mais à écouter le directeur général du FCN, Franck Kita, il semblerait qu’il y ait vraiment eu coup de cœur entre toutes les parties.

« Un projet de jeu très clair, une identité forte et les jeunes impliqués »

« On connaît Luis depuis deux ans, depuis qu’il est en France. Ce qu’on cherchait pour ce nouveau cycle, c’était un coach d’expérience, qui connaisse la France, qui mettait les jeunes au cœur de son projet et qui avait un projet de jeu différent de celui qu’on a pu connaître ces dernières années. Mais au-delà des aspects techniques ou tactiques, c’est un mariage. On doit se plaire. Et pour cela, il faut se rencontrer, se parler. On a eu la chance que Luis et toutes les composantes du club se plaisent, s’entendent. Pour résumer, c’est un projet de jeu très clair, une identité forte et les jeunes impliqués. Il faut aussi de la personnalité, du caractère. Pour le FC Nantes, il faut être un meneur d’hommes. C’est ce qui m’a rassuré lorsqu’on a fait ce premier rendez-vous. »

« Le projet de jeu très claire », « l’identité forte » et l’implication des jeunes, ça ressemble autant à un tacle pour Antoine Kombouaré qu’à un retour aux valeurs ancestrales des Canaris…