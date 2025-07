FC Nantes : les premiers mots de Luis Castro chez les Canaris

Le nouvel entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, a tenu sa première conférence de presse ce lundi, jour de reprise. Voici des extraits.

Fan du jeu à la nantaise

« C’est un club historique. Je connais le FC Nantes depuis tout petit, de l’époque où il jouait de grands matches européens. Le jeu « à la nantaise » correspond au jeu que j’aime. J’ai aussi pris en compte le travail que fait le centre de formation avec la Youth League. Vu mon profil, c’est le meilleur club en ce moment. Le choix était facile à faire. D’autres clubs ont pris contact avec moi mais j’ai dit que j’étais très proche de m’engager avec Nantes. C’est bien pour moi de finir dans le club que je voulais. »

Il annonce un football offensif

« J’aime avoir une équipe qui joue l’offensive, avec ou sans le ballon. J’aime avoir des joueurs protagonistes, acteurs. Au début, tout le monde joue au foot pour avoir le ballon, pas pour courir. Je suis un supporter et quand je vais au stade, je préfère les équipes qui attaquent. Quand tu joues bien, tu as plus de chances de gagner que de perdre. La plupart des équipes qui sont en haut du classement de Ligue 1 sont des équipes qui jouent bien. Certes, ce sont des clubs costauds, mais en Ligue 2, on a affronté des clubs qui avaient davantage de budget que Dunkerque et on a réussi à jouer les yeux dans les yeux avec tout le monde. »

Il compte sur le soutien des supporters

« Je pense que les supporters sont très intelligents et qu’ils savent que les joueurs ont besoin de temps. Je sais que les supporters supporteront les jeunes du club comme leurs fils. Dans ma façon de voir les choses, ce n’est pas l’âge qui fait la qualité d’un joueur. Hier, le PSG a gagné avec une équipe très jeune contre une équipe plus expérimentée (l’Inter Miami). Tu peux avoir dans une même équipe Lamine Yamal, João Neves… onze jeunes joueurs dans l’absolu, tant qu’ils font preuve de personnalité. »