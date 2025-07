FC Barcelone Mercato : nouveau revirement de situation pour Nico Williams !

Surprise par la demande de l’agent de Nico Williams, la direction du FC Barcelone a finalement trouvé un terrain d’entente avec lui. Tout va pour le mieux, le transfert devrait se conclure.

🟩 Accord proche

Depuis hier, la presse espagnole s’enflamme pour la dernière exigence de Nico Williams et son agent, Felix Tainta. Craignant que l’ailier ne soit pas inscrit en Liga car le FC Barcelone n’est toujours pas revenu dans les clous du fair-play financier, le représentant a demandé à ce que son contrat soit purement et simplement rompu si le pire scénario devait s’écrire. Et donc que Nico Williams se retrouve libre de tout contrat, donc de signer où bon lui semble. Evidemment, le FC Barcelone, qui s’apprête à débourser plus de 60 M€ pour l’international espagnol, a refusé. De quoi tendre le champion d’Espagne, qui n’a pas digéré la volte-face de Williams il y a un an…

Le FCB s’est accordé avec l’agent de Williams

Mais selon El Chiringuito, les choses sont rentrées dans l’ordre. Tout d’abord, le FC Barcelone a réaffirmé qu’il allait bientôt être libéré de toute contrainte du fair-play financier espagnol. Il ne reste plus que quelques millions à trouver pour que cela se produise. La vente de Pablo Torre à Majorque pourrait acter ce retour dans le vert au niveau financier. Ensuite, la direction catalane s’est montrée claire : si problème il devait y avoir, un club, que ce soit l’Athletic Bilbao ou un autre, pourra payer le montant de sa clause (62 M€ précisément) et Nico Williams sera libéré. Felix Tainta aurait accepté ce gentleman agreement.

Spécialiste des transferts pour El Chiringuito, José Alvarez est catégorique : Nico Williams sera un joueur du FC Barcelone cette semaine. Le club catalan a les fonds pour payer l’Athletic Bilbao, il attendait simplement le mois de juillet pour les verser.