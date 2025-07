FC Nantes Mercato : les Canaris actent les départs de Coco et du « French Paul Scholes »

En fin de contrat, Marcus Coco ne restera pas au FC Nantes. Tout comme Florent Mollet. C’est désormais officiel.

C’est bien une nouvelle ère qui va débuter au FC Nantes avec l’arrivée de Luis Castro sur le banc. En fin de contrat, Nicollas Pallois n’a pas été prolongé. Et c’est aussi le cas de Marcus Coco et de Florent Mollet. L’ancien guingampais et l’ancien montpelliérain s’en vont comme l’annoncent ce mardi les pensionnaires du stade de La Beaujoire.

6 ans au FCN pour Coco, 7 buts et 7 passes décisives pour Mollet

eLe FC Nantes remercie Marcus Coco pour son engagement envers le Club durant ces six saisons. Marcus aura tout donné pour nos couleurs, plus de 150 matchs avec le Club et vainqueur de la Coupe de France 2022. Il aura également participé à l’épopée européenne. Bonne chance pour la suite de ta carrière, Marcus », a posté le FCN pour Coco. Et Moller a été remercié chaleureusement lui aussi… «En fin de contrat, Florent Mollet ne sera plus Nantais la saison prochaine. Arrivé début 2023, le milieu offensif aura disputé 66 matchs avec les Jaunes et Verts. Formé à Dijon, club avec lequel il fait ses débuts dans le monde professionnel, Florent Mollet rejoint ensuite l’US Créteil-Lusitanos. Il effectue ses débuts en Ligue 1 avec le FC Metz qu’il rejoint en juillet 2016. « The French Paul Scholes » comme il est surnommé, passera également par Montpellier et Schalke 04 (Allemagne), avant de rejoindre le FC Nantes en janvier 2023. Pur gaucher, le milieu offensif réussit ses débuts et bénéficie de la confiance d’Antoine Kombouaré dès son arrivée. Sa technique haut dessus de la moyenne, mais également sa vision du jeu, font de lui un joueur décisif. Il disputera 66 matchs avec la tunique jaune et verte, marquant 7 buts et délivrant 7 passes décisives. L’ensemble du Football Club de Nantes remercie chaleureusement Florent et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière.»