LOSC Mercato : Benjamin André OK avec le Paris FC, mais…

Le Paris FC tient peut-être son deuxième gros coup après Moses Simon. Il s’est mis d’accord avec Benjamin André, le capitaine du LOSC.

Le Paris FC est ambitieux et il a les moyens de ses ambitions. On savait depuis quelques jours que le promu parisien ciblait Benjamin André. Et d’après RMC, le capitaine lillois s’est mis d’accord avec les dirigeants du PFC sur un contrat de trois ans. Une belle avancée pour le club francilien.

D’autres clubs le veulent

André, qui aura 35 ans début août, aurait été séduit par le projet et la durée du contrat. Mais RMC précise que « Rien n’est encore signé puisque le joueur est suivi par d’autres clubs et réfléchit encore à la suite à donner à sa carrière », et qu’il n’y a pas d’accord à ce jour entre le Paris FC et le LOSC. A suivre, donc…

Le coup d’oeil de But FC :

« Pas étonnant qu’André soit intéressé par le Paris FC. Son départ du LOSC semble se rapprocher. Une page des Dogues semble sur le point de se tourner. »