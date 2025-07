FC Barcelone Mercato : l’AC Milan baisse le tarif de Rafael Leao

Ayant compris qu’il ne vendrait pas Rafael Leao pour 100 M€, l’AC Milan a revu ses prétentions à la baisse. De quoi attirer l’attention du FC Barcelone, en quête d’un ailier gauche ?

🟥 Rumeur

Les prochains jours s’annoncent décisifs pour le recrutement d’un ailier gauche par le FC Barcelone. Après avoir vu la piste Nico Williams s’évanouir suite à la prolongation du Basque à l’Athletic Bilbao, les Blaugranas sont revenus à l’idée de départ de Deco, à savoir Luis Diaz. Le Colombien, actuellement en congés, souhaiterait mettre la pression à son club, Liverpool, en réclamant une augmentation ou un bon de sortie. Il se sait courtisé par le Barça mais aussi le Bayern Munich, et donc en position de force. Mais si le LFC répond favorablement à ses prétentions, c’en sera fini aussi de cette piste pour les Blaugranas.

Leao transférable à partir de 85 M€

Dans ce cas, le FC Barcelone devrait actionner ses plans C et D. Soit Marcus Rashford (Manchester United) et Rafael Leao (AC Milan). Ce dernier a d’ailleurs été proposé plusieurs fois par son agent, Jorge Mendes, à Deco, dont il est proche. Mais jusqu’à présent, le directeur sportif barcelonais avait toujours refusé, notamment parce que l’ancien Lillois était trop cher. En effet, les Rossoneri attendaient plus de 100 M€ pour le libérer. Sauf qu’ils ont compris qu’à ce tarif, ils ne le vendraient jamais. Du coup, selon Mundo Deportivo, ils seraient disposés à le lâcher moyennant 85 M€.

Ce prix, c’est également celui de Luis Diaz à Liverpool. Mais la grande différence entre le Colombien et le Portugais réside au niveau de l’état d’esprit. Diaz est plus impliqué, plus régulier que Leao. Mais si le Barça est vraiment décidé à recruter un ailier gauche et si ses cibles principales disparaissent les unes après les autres, il faudra bien faire des concessions…

« Le coup d’œil de But FC »

« Même avec un tarif revu à la baisse, Rafael Leao demeure très cher, surtout vu son irrégularité et son manque d’implication dans les tâches défensives. Le FC Barcelone devrait passer son chemin. »